“Las amigas no se extorsionan”, dice Yara Malo, acusada de pedir 20% de sueldo a fiscal

La hija del magistrado Gustavo Malo rompió el silencio luego de las acusaciones formuladas por su excompañera de colegio Angélica Padilla.

“No es verdad lo que dicen”, dijo Yara Malo en entrevista con Noticias Caracol.

La señalada se defendió y aseguró ser “una muy buena hija, muy buena hermana, empresaria, emprededora, una mujer religiosa, católica, consagrada todos los 14 al Señor de los Milagros”.

“No sé de dónde sacan que tengo tanto poder…. No sé de dónde saca esa versión Angélica. Yo quisiera que miráramos si ella me dio ese 20%”, agregó.

Tras conocerse las denuncias en contra de Yara Malo y su padre, miembro de la Corte Suprema, colegas del alto tribunal exigieron la salida del magistrado.

