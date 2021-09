Las armas traumáticas sí pueden matar: ¿qué tan fácil es conseguirlas en Colombia?

El sonido, el impacto y la lesión que produce las armas traumáticas y las de fuego son muy similares. La diferencia no está en el daño que causan.

"Si yo disparo y toco una zona muy delicada de una persona como una arteria, la cabeza u otros sectores, puedo generar la muerte. Ya ha habido casos en Colombia", señala Orlando Carrillo, experto en seguridad privada.

Por lo tanto, la diferencia se evidencia en que para portar armas traumáticas no se necesita permiso.

Hoy en día las armas de fuego traen un número serial que está registrado a nombre de la persona que tramitó el permiso.

La idea es que, con el nuevo decreto que regularía las armas traumáticas, estas también lo tengan y se les adjudique a una persona determinada.

"Ellos definirán si le dan un permiso de porte o tenencia. En caso de que no lo haga y sea encontrado con este dispositivo en vía, automáticamente entrará en porte ilegal de armas", explica Carrillo.

Para los expertos, la medida podría ayudar a disminuir la venta y porte de estas armas, pero no sería la solución final frente al uso por parte de la delincuencia.

"Esto ayudara a que no todo el mundo acceda a adquirirla porque no quieren dar datos, por obvias razones, pero el delincuente formal, que ya las tiene, no va a ir a legalizar este tipo de dispositivos", afirma el experto.

Para la gente, el gran riesgo está en que la gente use armas, sin importar cuál sea.

"Armarse no es bueno nunca, la violencia no lleva a ningún lado", expresa, por ejemplo, el ciudadano Diego Aldana.

Hay quienes aseguran que el problema mayor radica en quien termina alterando un arma traumática con balas mucho más letales.

"Se han visto casos de que las han utilizado para meterles balas de verdad… es peligrosísimo", apunta otro habitante de Bogotá.

Para expertos, además de hacer cada vez más difícil la adquisición de armas en Colombia, se debe atacar su comercialización ilegal.

Al decreto que regularía las armas traumáticas en Colombia solo le falta una firma para entrar en vigencia .

De acuerdo con este nuevo decreto, el porte ilegal de armas traumáticas podría conllevar penas entre los 9 y 12 años en prisión.

¿Qué tan fácil se consiguen las armas traumáticas?

Un padre de familia aseguró que compró una pistola traumática, sin que le exigieran algún requisito, en un centro comercial. “Eso lo venden como pan”, dijo.

El hombre señaló que cuando compró el arma, una pistola Ekol 9 mm, no le pidieron sino los 600.000 pesos que le costó.

Al padre de familia le entregaron un carnet, el documento que certifica la importación y la factura. Según él, adquirió el arma para tenerla en su casa luego de pasar un susto con una banda de delincuentes que trató de asaltarlo.

Los comerciantes que ofrecen a la venta este tipo de armas largas y cortas aseguran que ellos sí tienen un control para el expendio.