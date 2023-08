Daysuris Vásquez: “90 millones le di (a Nicolás Petro) y se fue con ella a Punta Cana"

La Fiscalía presentó en la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra Nicolás Petro y Day Vásquez varias conversaciones, una de ellas entre Nicolás Petro y Daysuris Vásquez cuando estos ya se habían separado. Hablan de la pérdida de un dinero en poder de la mujer, lo que habría sido el punto de quiebre para que su exesposa decidiera revelar lo que habría ocurrido.



"Aquí nadie se está robando nada Nicolás, simplemente estoy diciendo las cosas como son y sabes perfectamente que sí conoces a ese señor y sabes perfectamente que tengo pruebas de eso también”, se le escucha decir en un audio a Daysuris Vásquez.

Luego el fiscal del caso leyó un aparte de uno de los chats entre Nicolás Petro y Daysuris Vásquez:

Nicolás Petro: “Róbate la plata”.

Day Vásquez: "¿Plata del narcotráfico?".

Publicidad

Nicolás Petro: "Robarme de frente y más cuando yo te dije que repartiremos eso mitad y mitad, entonces dame la otra casa, o ¿también te la vas a quedar?”.

El fiscal Mario Burgos también presentó una llamada entre Day Vásquez y Máximo Noriega, coordinador de la fallida campaña a la gobernación del Atlántico de Nicolás Petro. En ella el hombre le llama la atención a Day por un dinero.



Conversación entre Máximo Noriega y Daysuris Vásquez

Day Vásquez: "Máximo, yo no le estoy robando a nadie. Mira aquí, aquí él está robando, yo estoy robando, el otro está robando y todos estamos robando, si él me quiere acusar a mí de ladrona, sino que me ponga una denuncia, que me ponga una denuncia".

Máximo Noriega: “Tienen que hacer una negociación de una vaina que ustedes habían construido los dos”.

Publicidad

Day Vásquez: “Es que él no va a decir eso jamás, por qué, porque tiene rabo de paja. Lo primero que le van a preguntar es de dónde salió la plata".

Máximo Noriega: “(…) Yo no necesito que ese #$% me dé nada a mí, sino que me pague lo que me debe, yo no le estoy pidiendo plata para mí, lo dijiste tú y yo se lo repetí, incluso le dije a Verónica, que Verónica me ayudó hablando contigo: dice ‘bueno, pero qué es lo que quiere Day’, que Nicolás le de una plata”.

Publicidad

Luego discuten porque queden las cuentas claras entre Nicolás Petro y Day Vásquez.

Daysuris Vásquez: “90 millones le di y con eso se fue con ella a Punta Cana, entonces, qué plata reclama él".

Máximo Noriega: “Yo lo que digo es que saques las cuentas y quedes, como siempre han sido las cuentas contigo, claras, precisas, que no quede con la sensación que aprovechaste el conflicto, eso no puede quedar".

Publicidad

Daysuris Vásquez: "Ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón".

En otro aparte de la conversación, la mujer asegura que conoce de algunas personas que le han entregado dinero a Nicolás Petro: "Máximo, te repito, él ha cogido plata, le ha recibido plata a Besaile, le ha recibido plata al de RedSalud, otra vez le recibió plata a Santa Lopesierra, yo sí sé”.

Estas y decenas de conversaciones más hacen parte del material probatorio que analiza la Fiscalía.