Las dudas de las víctimas frente a justicia pactada entre Gobierno y FARC

Testimonios como el de María López, una mujer que asegura que en el año 2009 las FARC asesinaron a su hijo de 19 años luego de sacarlo de su casa a la fuerza, se escucharon durante el foro realizado en el Congreso de la República.

De igual manera narraron su drama el general en retiro Luis Mendieta, secuestrado durante 12 años; Sigifredo López, capturado en el mismo lapso. Dos víctimas de este drama que a pesar de los sufrido, celebraron el apretón de manos entre el presidente y el cabecilla de las FARC.

“Estoy muy complacido. Llevaba muchísimos años esperando un acuerdo para terminar tanta barbarie, pienso que el acuerdo cumple con los estándares internacionales”. Aseguró López.

No obstante, algunas víctimas como Rubi Mosquera aún no están conformes: “lo califico como una traición del gobierno hacia las víctimas. Para todo el mundo es un momento histórico bueno, pero para nosotros no es justo”.