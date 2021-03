Las dudas que aún rondan sobre las polémicas fotomultas

Las cámaras de fotomultas vuelven a estar en medio de la polémica por la aparición, en varias vías del país, de estos dispositivos móviles de tránsito.

Algunas tienen preocupados a los ciudadanos, pues los dispositivos transportados en vehículos blancos son instalados sobre las vías con ayuda de trípodes.

Un conductor, por ejemplo, ya ha sido multado en 5 oportunidades, una de esas al ser captado por la cámara instalada en la ruta entre Cajicá y Zipaquirá. Su deuda asciende a los más de dos millones de pesos en supuestas infracciones.

Adriana Rodríguez dice que también le tomaron un fotocomparendo que no se ve, pero con una irregularidad más: “Está totalmente oscura, no se identifica el número de la placa, ni si es o no mi carro”.

Fabián Rojas, diputado de Cundinamarca, señala que aunque el Código Nacional de Tránsito dice que la competencia la tiene la Policía de Carreteras, en ocasiones esta no está presente y solo se deja en el sitio una cámara.

Precisamente, uno de estos dispositivos sacó de casillas al alcalde de Aguachica, Cesar, quien ofuscado trató de retirar la cámara móvil que instalaron.

“Ya no quiero saber más, me hacen el favor y se me retiran del área. No voy a permitir masacrar el bolsillo de los turistas y del pueblo", indicó.

“Este es el negocio más irresponsable que ha habido por parte de una administración y yo como alcalde social los he enfrentado, estoy parado en la raya porque no voy a permitir que sigan saqueando el bolsillo de los colombianos”, manifestó Antonio Manosalva, alcalde de Aguachica, Cesar.

¿Están o no permitidas las cámaras de fotomultas móviles?

De acuerdo con la Superintendencia de Transporte, este tipo de cámaras móviles sí se pueden usar siempre y cuando tengan la autorización previa del Ministerio de Transporte. Sin embargo, la ley solo habla de "sistemas tecnológicos automáticos o semiautomáticos fijos".

¿Hay un vacío jurídico?