“Las EPS son un peso muerto en el sistema”: Petro propone acabarlas y crear un modelo preventivo

Gustavo Petro pasó de nuevo por el tablero de Noticias Caracol para hablar de sus propuestas en materia de salud y pensiones. “El problema en seguridad social en Colombia no es de recursos, es de una muy mala administración”, recalcó.

EN SALUD

Hay que mirar los números y los números dan. Es decir, el problema en seguridad social en Colombia no es de recursos, es de una muy mala administración, determinada porque decidieron que hubiera una intermediación de intereses muy poderosos manejando esos recursos y, literalmente, los están succionando sin dar la prestación del servicio en salud o sin dar la pensión.

Prevención: es mejor prevenir que curar, y eso es cierto en un modelo de salud bien administrado y lo probamos en Bogotá, con resultados positivos. El 80% de las muertes en Colombia son evitables y las principales causas de mortalidad tienen que ver con la salud. Y en esa medida, si usted previene, puede disminuir esa mortalidad y algo fundamental desde el punto de vista económico, puede disminuir las tasas de enfermedad en general.

Su Alcaldía en Bogotá: la pobreza disminuyó a la tercera parte en cuatro años. Eso no lo logra ningún administrador en Colombia desde hace décadas. Tenemos una tasa de pobreza multidimensional de 4.7, yo la recibí en 12 puntos. Y la tasa de mortalidad infantil, que en la ciudad de Bogotá era un objetivo desde hacía mucho tiempo bajarla de 10 por cada 1.000 nacidos vivos y no se había podido, yo la puso en 8.6.

Cuando nosotros recibimos la red pública hospitalaria (de Bogotá) teníamos 270 mil millones de pesos de déficit, quebrados 10 hospitales de los 22. Nosotros entregamos esa red pública hospitalaria con un superávit de 4 mil millones de pesos y no cerramos un solo hospital. Al contrario, abrimos el nuevo El Tintal (…) y abrimos, ni más ni menos, el primer hospital de América y la escuela de la salud en Colombia, el Hospital San Juan de Dios.

El San Juan De Dios: nosotros dejamos la tecnología, la adecuación del hospital (San Juan de Dios) para que se abrieran 14 salas de cirugía, un hospital del máximo nivel. Y es lo que vamos a hacer si soy presidente de Colombia. Eso no se convierte en una UPA (unidad primaria de atención, como funciona ahora) simplemente porque el señor que llegó (Peñalosa) no le gustó que hubiera abierto el hospital y entonces lo puso en atención primaria porque no podía volverlo a cerrar. Pero el hospital está adecuado en sus cuatro primeros pisos para ser un hospital de máxima atención.

El Hospital San Juan de Dios no querían que se abriera. Cuando quisimos comprarlo, el señor de la notaría, que es un funcionario de Vargas Lleras, le cambió el registro. No lo habían hecho en 100 años y este señor lo cambió. E intentaron impedir que se comprara, hasta que yo pude comprarlo a Cundinamarca. Una vez comprado, iniciamos los contratos para adecuarlo. Estaba cerrado desde el 98. Así que esos contratos estaban en plena ejecución e incluso dos pisos listos para abrir, a la salida de mi mandato. Cuando llega la nueva administración, entonces dice: abrimos el Hospital San Juan de Dios. ¡Carajo! Nosotros hicimos todo el trabajo, hicimos la contratación, adecuamos el hospital. Yo no quise abrirlo como consultorios, porque quería que ese hospital fuera del máximo nivel, es decir, hasta que se acabara la adecuación de las salas de cirugía. Este señor nuevo, alcalde, decidió volverlo un centro de atención primaria.

Las EPS: en el sistema preventivo se trata de disminuir la enfermedad, es decir, que no aparezca al máximo posible. Y eso implica una visita permanente de equipos médicos pagos por el Estado, sin necesidad de EPS. No se necesitan, de hecho, las EPS no hacen prevención.

¿Acabar las EPS? Sí. En todo el territorio nacional. Si usted va hasta Tumaco, hasta los bordes -donde las más altas tasas de mortalidad existen-, en La Guajira, en el Vichada, en todo el litoral Pacífico, usted lleva esos equipos, pueden atender en los hogares a la gente y van midiendo las causas que están provocando la enfermedad, que en general es la falta de agua potable, que en general, en las grandes ciudades, es la contaminación del aire, que es la falta de educación física, que es la falta de un médico para atender al niño, al viejito y a la mujer embarazada. Esa prevención -que fue la que hicimos en Bogotá con 800 mil familias- en todo el país te produce unos efectos de entrada, te produce que disminuye la tasa de enfermedad. Luego, tus recursos como sociedad para atender la enfermedad te pueden alcanzar más. Hoy existe un fondo común, un fondo público -lo creó Santos- que puede contratar directamente con las IPS, no solo clínicas, hospitales… consultorios de médicos, de odontología, etc. Hay 48 mil en toda Colombia. No necesitas la EPS para ese contrato.

Dependiendo de la región, el usuario, una vez el médico general te dice: tengo la sensación de que tienes cáncer, algo indica que tienes que hacerte unos exámenes… cáncer de mama. ¿Sabes que pasa hoy con el cáncer de mama? Si lo diagnostican, debería demorarse dos semanas antes de iniciar tratamiento. ¿Sabes cuánto se demora en Colombia? Tres meses. ¿Y sabes por qué? Por la intermediación de las EPS. Esto no nos está sirviendo. De las 71 EPS que comenzó el Gobierno de Santos, ya cerraron 31. Es decir, las EPS ya son un peso muerto en el sistema.



