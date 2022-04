Las explicaciones del general que comandó cuestionado operativo en Putumayo

Desde el momento en que aparecieron las dudas sobre la operación militar en Putumayo que dejó 11 personas muertas, Noticias Caracol ha buscado la explicación del Ejército. Hasta este martes, los mandos militares no han aceptado una entrevista con este noticiero, que por esa razón recoge la explicación que le dio en las últimas horas a Blu Radio el general Juan Carlos Correa, comandante de la división de aviación y quien comandó ese operativo.

“El Ejercito disparó a distancias bastante largas, digamos unos 50, 70, 80 100 o 150 metros. Nosotros no estábamos en el caserío, ahí no hubo ningún combate dentro del caserío”, dijo Correa, quien se mantiene en que no murieron civiles en la operación.

Publicidad

Según el Ejército, desde el año pasado le hacían seguimiento a alias ‘Bruno y sus hombres. Aunque reconocen que había una fiesta, para el comandante de la misión era un bazar de compra y venta de pasta de coca, que las disidencias ya habían hecho en varias veredas en enero, febrero y marzo de este año

“Esos bazares, que dice usted que estaban realizando, puede que la población lo vea de esta manera, pero la realidad es que son unas actividades ilícitas que realiza la estructura del 48, precisamente, para obtener y comprar la pasta base de coca de los pobladores que tienen cultivando”, afirmó.

Publicidad

Al Alto Remanso llegó el Ejército dos días antes de la operación, pero niega haber interrumpido la fiesta disparando contra delincuentes y civiles.

“La mayoría de los cuerpos que fueron encontrados después del combate, muertos en desarrollo de combate, estaban precisamente a la orilla del río”, agregó.

Publicidad

También dio las razones por las cuales, según los militares que estuvieron en la operación, se manipularon cuerpos.

“Había dos cuerpos que estaban ya en peligro de que se los llevara el río cuando ellos llegaron (militares de la Armada), ellos tomaron las imágenes, los soportes, los reubicaron porque se los estaba llevando el río. Es decir, los recuperaron para que no se los llevara el río y apenas llegó la policía judicial a hacer los actos urgentes, el comandante le manifestó: 'aquí vimos esto, pasó esto'”, aseveró.

Publicidad

El general Correa también dio su explicación sobre las versiones de que ingresaron hombres vestidos de negro y luego lo hizo el Ejército, inclusive que alguno se cambió de uniforme.

“Los uniformes, las armas y los proyectiles que se utilizaron están amparados por nuestra doctrina y la ley. En ningún momento se portaron uniformes que no iban de acuerdo con nuestro reglamento”, subrayó.

Publicidad

Esta versión de los militares que estuvieron en la operación, con las pruebas que tiene el Ejército para decir que los 11 muertos eran disidentes de las FARC, ya están en poder de la Fiscalía y la Procuraduría.