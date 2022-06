Las pistas con las que siguen el rastro de Adriana Pinzón, psicóloga desaparecida en Chía

La desaparición de Adriana Pinzón, de 42 años, en un sector conocido como Tres Esquinas en Chía, Cundinamarca, es un verdadero misterio. La mujer se perdió cuando, según la versión que entregó su cuñado a las autoridades, le entregó su carro en un concesionario para venderlo.

“La última ubicación que tenemos de ella es en Chía. La última persona que tuvo contacto con ella fue Jhonatan Torres, mi cuñado, él dice que se encontraba aquí con mi hermana, que ella le entregó las llaves de su vehículo y el vehículo lo iban a dejar en una vitrina para venta de autos. Él nos informa que Adriana le dijo en ese momento que se iba a devolver a su casa en Zipaquirá y que iba a solicitar un servicio, no sabemos de qué plataforma, para que se devolviera a la casa. De ahí no tenemos más datos de ella, no sabemos nada más”, explicó Sandra Pinzón, hermana de la mujer desaparecida.

Según esta versión, Adriana, psicóloga y coordinadora de recursos humanos de una empresa de petróleos, no aparece desde que le entregó el carro a su cuñado para la venta.

“La verdad nosotros no teníamos conocimiento de que ella quería vender el carro, pero mi hermana de pronto por cuestiones de seguridad y más cuestiones de pandemia era una persona muy juiciosa, estaba en su casa, ya no salía. Si salía iba a la empresa y se devolvía siempre con muchísimo cuidado, entonces la verdad estamos sin palabras”, agregó la hermana.

Tanto la Fiscalía como la Policía en Cundinamarca avanzan en la investigación del caso.