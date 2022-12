Las pruebas que demostrarían que el hacker Sepúlveda chuzó a Francisco Santos

La Fiscalía General de la Nación halló supuestos correos electrónicos que darían cuenta de las interceptaciones que al parecer se hicieron desde la campaña de Óscar Iván Zuluaga al vicepresidente Francisco Santos cuando los dos se enfrentaban por la candidatura presidencial del Centro Democrático.

El hacker Andrés Fernando Sepúlveda, estaría implicado en los hechos. Así consta en un informe entregado a la dirección Nacional del CTI el pasado sábado 14 de junio. En el documento se revela la lista de correos electrónicos que supuestamente fueron interceptados. (Reviva el allanamiento a la oficina de supuestas chuzadas en el norte de Bogotá) .

"Lo que se puede analizar hasta el momento es que estos correos electrónicos presuntamente manipulados o interceptados en la fecha en que Francisco Santos aspiraba a ser elegido por parte del Centro Democrático como candidato a la Presidencia", sostiene el informe.

Previamente, tanto el especialista informático español Rafael Revert, como el ecuatoriano Daniel Bajaña , habían confirmado las interceptaciones ilegales al exvicepresidente. (Más: Hacker ecuatoriano es señalado de chuzar correo de Francisco Santos).

Frente al particular, Francisco Santos declaró: "No voy a seguir polemizando por este tema. Voy a dejar que las investigaciones sigan su curso. Confío en Óscar Iván Zuluaga y en que él no me mandó a interceptar y si el hacer Andrés Sepúlveda lo hizo, debió ser una acción individual".