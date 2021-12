Las pruebas que supuestamente habría ordenado quemar Fernando Sanclemente

La Fiscalía sentó en el banquillo de los acusados al exembajador Fernando Sanclemente porque, al parecer, habría sido la persona que ordenó quemar varias pruebas fundamentales para la investigación del laboratorio de cocaína hallado en una finca de su propiedad. Para los investigadores, el funcionario ordenó a sus trabajadores quemar computadores, cuadernos de contabilidad y celulares, entre otros elementos que darían pistas de quién administraba dicho laboratorio.

Sanclemente siempre ha reiterado su inocencia y niega conocer quién es el financiador de la denominada 'narcofinca'.

La génesis de esta historia se da en febrero de 2020, cuando es hallado un laboratorio de producción de cocaína en la finca Haras de San Fernando. Con ello se vino toda una investigación en la que fueron fundamentales dos testigos, ambos extrabajadores de Sanclemente. Los hombres, que están ad portas de alcanzar un preacuerdo con la Fiscalía, han revelado información contundente para la investigación. Dicha información consiste en quién es el financiador global de dicho laboratorio, quiénes hacían parte de la organización, cuánta cocaína se producía allí y qué otros laboratorios de este tipo se encuentran en la región.

En el documento de colaboración, conocido por Noticias Caracol, se revela que el financiador global de dicho laboratorio sería Julio Lozano Pirateque, quien era considerado en los años 90 el jefe de jefes. Incluso se sabe que fue jefe de alias El Loco Barrera, quien purga una larga condena por narcotráfico. Así lo revela la matriz de colaboración: "El financiador del laboratorio es el señor Julio Lozano. Sé que es un esmeraldero de Guateque y Guayatá (Cundinamarca), él fue el que financió todo el grupo y quien tenía la ruta de enviar cocaína para España".

Según los investigadores, Lozano Pirateque habría logrado una negociación con Estados Unidos para no ser extraditado y que se le borrara cualquier tipo de antecedente. Sin embargo, los investigadores tienen indicios de que habría vuelto a delinquir. Pero no es el único dato relevante de la investigación, los mayordomos de la finca de Fernando Sanclemente, según la Fiscalía, aseguran que el laboratorio que encontraron en el predio del exembajador no es el único que financia el esmeraldero.

En la información entregada a la Fiscalía, los mayordomos mencionan la existencia de un laboratorio en La Calera, dos en San Luis de Gaceno, Boyacá; uno entre los municipios de Chocontá y Machetá, en Cundinamarca; uno en La Mesa, en La Peña y en San Antonio, todo esto en el departamento de Cundinamarca.

La droga, según los exmayordomos era trasladada a la frontera entre Cúcuta y Venezuela. Los extrabajadores también confesaron que el lote de la finca de Fernando Sanclemente donde se descubrió el laboratorio estaba arrendado por tres millones de pesos.

"El 18 de agosto de 2019, me reuní con los señores Miguel Gómez, Jorge Luis Castillo, Pablo Emilio Castillo y Dumer Bohorquez, alias El Gordo o Don Ángel, para llegar a un acuerdo sobre el lote que necesitaban para el laboratorio. El día 4 de septiembre de 2019 se llegó al acuerdo (...) y comenzaron a trabajar el 10 de septiembre de 2019. Se demoraron una semana haciendo la cocaína", revela uno de los mayordomos en su acuerdo de colaboración.

Durante la audiencia de imputación de cargos el exembajador se declaró inocente y se espera que en las próximas semanas la Fiscalía haga el llamado a juicio en contra del exembajador por estos hechos.