Las razones por las que dos magistrados se opusieron a fallo sobre la protesta en Colombia

Álvaro Fernando García y Luis Alonso Rico fueron los dos magistrados que no estuvieron de acuerdo con el fallo para proteger la protesta pacífica, emitido por la Corte Suprema de Justicia.

Lo hicieron saber a través de dos salvamentos de voto en los que plantean que la sala se habría excedido en sus funciones y que la tutela no es el medio para emitir órdenes de esta magnitud.

En ese sentido el magistrado Álvaro García dijo: "considero que no puede en una acción de tutela emitirse órdenes concretas como se hizo en esta para que las autoridades actúen de una u otra forma porque en ese sentido estarían los jueces colegislando y coadministrando".

Además, aseguró que existen otros caminos para sancionar este tipo de conductas: “los jueces estamos invadiendo la órbita de otros poderes públicos y eso no es lo que quiere la Constitución y estoy seguro que tampoco lo quiere la ciudadanía, salvo en lo que en particular cada uno de los solicitantes de manera concreta está pidiendo y espera lograr en este caso, pero esa no es la conducta que se quiere de los jueces”.

Por su parte, el magistrado Luis Alonso Rico afirmó que no se revisaron detenidamente los planteamientos de los demandantes: “los interesados no manifestaron haber ejercido el medio de defensa correspondiente, o cuando no se logró desvirtuar su eficacia para la protección constitucional requerida”.

Finalmente, los juristas coinciden en que las órdenes emitidas por la Corte Suprema de Justicia en este fallo pudieron haberlas tomado autoridades administrativas.