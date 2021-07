Las reinas no pueden ser destituidas sin un debido proceso: Corte Constitucional

Las reinas no pueden ser destituidas sin un debido proceso. Así lo determinó la Corte Constitucional , que protegió los derechos de una excandidata de Santander a la que le quitaron la corona de manera unilateral por la circulación de videos de ella en redes sociales.

Eva Alejandra Moreno fue elegida en el 2019 como señorita Santander, pero destituida por cuenta de las imágenes en las que se le tildaba de ser, supuestamente, una ‘prepago’.

“Del video salió que yo era prepago y eso fue lo que dijeron, un video normal, común, y entonces eso me pareció realmente grave porque no solo me afectan a mí, sino que afectan a todas las personas que me rodean, a mi familia, tal vez mis contratos de modelaje, mi universidad”, dijo.

El concurso la destituyó porque consideró que violaba la parte del reglamento que dice: “no haber posado para fotografías o videos desnuda, semidesnuda o en poses lascivas, en estado de embriaguez o bajo el influjo de drogas en cualquier medio de comunicación, incluso en medios de comunicación personal”.

Eva relata cómo la sacaron si darle la oportunidad de aportar pruebas o de refutar los videos.

“Los de del comité decían: no, es que usted tiene esto, mire los chismes, y no podemos pasar una hoja de vida así al CNB (Concurso Nacional de Belleza) porque quedan mal los de Santander, quedamos mal nosotros, pero no les interesó cómo quedé yo, cómo quedé yo psicológicamente”, dijo Eva.

La Corte Constitucional determinó que las reinas no pueden ser destituidas sin un debido proceso y tienen derecho a ser escuchadas, más aun cuando se tiene la potestad de sancionar.

Sin derecho a la defensa

“La entidad accionada desconoció el derecho fundamental al debido proceso de Eva Alejandra Moreno, al no darle la oportunidad previa de presentar descargos, de defenderse ni de presentar pruebas adicionales o controvertir aquellas que dieron lugar a la anulación de su elección”, consideró la Corte.

Para Eva esto es un triunfo.

“Si es que una reina tiene derecho es derecho a hablar, decir qué pensamos, qué opinamos respecto a las reglas o respecto a lo que nos están imponiendo, y que nos digan, es que usted no puede hacer esto, nos quitan el derecho hablar”, opinó la joven.

"Poses lascivas"

Además de determinar que las reinas no pueden ser destituidas sin un debido proceso, la Corte cuestionó que en los reglamentos para las reinas se usen expresiones como “poses lascivas”, que conceden a quien impone la sanción un margen desproporcionado, al no existir exactitud de la falta.