Las restricciones para fiestas de Navidad y Año Nuevo en principales ciudades de Colombia

Alcaldías y gobernaciones de diferentes zonas del país han implementado medidas como toque de queda y ley seca para evitar que las celebraciones de Navidad y Año Nuevo se conviertan en focos de contagios de coronavirus COVID-19 .

Antioquia

Se impuso toque de queda en los 125 municipios. Rige desde el 22 diciembre hasta el 3 de enero, entre las 12:00 p.m. y las 6:00 a.m.

Hay cuatro subregiones con restricción ampliada: el valle de Aburrá -que incluye a Medellín-, el oriente, el suroeste y el occidente.

Navidad

Para estas zonas rige desde las 8:00 p.m. del 24 de diciembre hasta las 6:00 a.m. del 26 de diciembre.

Fin de Año

Desde las 8:00 p.m. del 31 de diciembre hasta las 6:00 a.m. del 2 de enero.

Esto además del pico y cédula en todo el departamento que aplica desde el 23 de diciembre.

En Medellín aplica el pico y cédula desde el 22 de diciembre.

Barranquilla

Toque de queda y ley seca son las medidas decretadas por el alcalde Jaime Pumarejo para las festividades.

Navidad

El 24 y 25 de diciembre el toque de queda va desde las 11:00 p.m. hasta las 6:00 a.m.

Ley seca desde las 11:00 p.m. del 24 de diciembre hasta 6:00 a.m. del 26 de diciembre

Fin de Año

El fin de año el toque de queda será desde la 1 a.m. del 1 de enero hasta las 6 a.m. de ese día. También desde las 11 p.m. hasta las 6 a.m. del 2 de enero.

Ley seca a partir de la 1:00 a.m. del 1 de enero hasta las 6:00 a.m. del 2 de enero.

En vísperas de Nochebuena, te recordamos las medidas preventivas para reunirte con tu núcleo de manera segura. El 24 y 25 de diciembre regirá toque de queda de 11:00 p.m. a 6:00 a.m. del día siguiente. La mayoría de los contagios se dan en encuentros sociales. ¡Cuidémonos!

Cartagena

Estas son las restricciones tanto para el 24 como el 31 de diciembre:

- Prohibidas fiestas en espacio público en centro histórico

- Establecimientos autorizados solo podrán operar hasta las 2:00 a.m.

- Tiendas, billares, estancos, licoreras y salsamentarias hasta 10:00 p.m.

- Hay Pico y cédula desde este 22 de diciembre para bancos, centros comerciales y mercados públicos

El decreto va hasta el 16 de enero.

De acuerdo al comportamiento epidemiológico del virus en la ciudad y teniendo en cuenta las recomendaciones realizadas por el PMU, el Alcalde William Dau Chamat mediante el decreto 1608 del 21 de diciembre, ordena la implementación de las siguientes medidas.

Bucaramanga

En la capital de Santander y los municipios del área metropolitana habrá toque queda y prohibición de consumo de licor en espacio público el 24 y 31 de diciembre, desde 11 p.m. y hasta la 1 p.m. del día siguiente.

Cali

Rige el pico y cédula

Toque de queda desde 11:00 p.m. a 5:00 a.m.

Ley seca desde 10:00pm a 5:00 a.m.

El 27 de diciembre, por el partido de la final entre Santa Fe y América, las medidas restrictivas empiezan a las 9:00 p.m.