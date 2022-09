Las torturas que el pequeño Ángel sufrió: golpes, moretones y signos de abuso

Un niño murió de forma violenta en el municipio de Chía . Ángel Ahumada, de dos años y diez meses, fue trasladado de su casa en la vereda Fonquetá a un centro asistencial del municipio con signos de maltrato.

“Fue llevado a un centro hospitalario donde recibe atención inmediata y labores de reanimación. Sin embargo, este menor de edad pierde la vida”, dijo Luis Carlos Segura, alcalde de Chía.

Publicidad

Tal y como lo informó la clínica de Chía a través de un comunicado, el niño ingresó en una ambulancia del hospital de San Antonio a las 9:35 de la mañana.

“El menor llega directamente al servicio de reanimación, donde el equipo de pediatría atiende e inicia manejo avanzado de reanimación por 25 minutos sin tener éxito. Se declara paciente fallecido a las 9:59 a.m.”.

En el informe judicial, los investigadores señalan los golpes que tendría el niño en su cuerpo y cabeza, los cuales evidenciarían la manera violenta como murió el pequeño Ángel.

La madre del niño tiene 24 años, es venezolana y su compañero sentimental, el padrastro del menor, tiene 28 y es colombiano. Los dos se mostraron fríos al momento de entregar la versión de lo que pasó ante la personera.

Publicidad

“La vi no sé si estaba intranquila, en shock, no sabría decirle, pero el rostro, como la cara, fue muy diferente a la que uno podría esperar. Y el padrastro no se pronunció”, explicó Faisuly Blanco, personera de Chía.

La madre del niño y su pareja sentimental permanecen en el centro de trasladados de protección del municipio de Chía, mientras las autoridades determinan las causas de la muerte del menor de edad.