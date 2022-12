Latinoamérica mantendrá crecimiento económico en 2014 pese a riesgos globales

Según el informe semestral "Perspectivas Económicas Globales" publicado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), América Latina seguirá creciendo, aunque en vez de cerrar este año con un avance del 3,6% como se esperaba en enero, lo hará con el 3,4%, que irá seguido de una mejora del 3,9% en 2014.

Los datos certifican la buena salud económica de la región tras el crecimiento del 3% de 2012, con unos niveles de inflación estables, en entorno al 6%, y un déficit por cuenta corriente también constante en líneas generales y por debajo del 2% del PIB.

La mejora global, y en particular de Brasil, impulsarán este año el crecimiento de Latinoamérica, precisó en una rueda de prensa el consejero del departamento de Investigación del FMI, Thomas Helbling.

Colombia

Para Colombia el Fondo rebaja en tres décimas (del 4,4 al 4,1%) la proyección de crecimiento para este año y sitúa en 4,5% la de 2014.

Sobre la inflación el informe apunta que seguirá moderándose y caerá al 2,2% en 2013, para después subir al 3% el próximo año.

El desempleo, uno de los mayores problemas de la economía colombiana, será en 2013 del 10,3% (dos décimas menos de lo pronosticado en octubre) y bajará al 10% en 2014.

Con respecto al déficit por cuenta corriente, según el FMI será del 3,4% este año y del 2,9% en 2014.

Brasil

El gran cambio de las previsiones del FMI lo protagoniza Brasil, que crecerá este año medio punto menos de lo que se esperaba en enero, con un avance del 3%, por encima del 0,9% de 2012.

Pese a los contratiempos, la economía brasileña conseguirá crecer un 4% en 2014, según las nuevas previsiones del organismo.

El crecimiento de grandes economías de la región como Brasil y Argentina se contrajo en 2012 y, en contraste, países más pequeños de economías "abiertas" como Perú y Chile "han continuado yendo bien" y están creciendo cerca de su potencial máximo, sostuvo Helbling.

México

En el caso de México, el FMI no ha cambiado sustancialmente sus previsiones y espera que esa economía se desacelere desde el 3,9% de 2012 hasta sendos 3,4% en 2013 y 2014.

La economía mexicana mantendrá su ritmo estable de crecimiento gracias "a la confianza de los empresarios y consumidores y la fuerza de las exportaciones".

Argentina

Un año más, el FMI recuerda que no se fía de la calidad de las informaciones de crecimiento e inflación provistas por el Gobierno argentino, especialmente después de que en febrero el organismo censurara a ese país por no tomar medidas para mejorar el cálculo de los datos.

Los datos oficiales indican que Argentina crecerá entre el 3 y 3,5% este año y el siguiente, al nivel previsto por los analistas privados.

El Gobierno argentino cree que la inflación rondará el 10% y los consultores privados opinan que los precios están creciendo alrededor del 25%.

"El crecimiento se moderó en América Latina y el Caribe en 2012, pero la demanda interna sigue siendo sólida", indicó el informe, al recordar que eso ha aumentado los déficits por cuenta corriente, pese a que los precios de las materias primas han subido para compensar ese desequilibrio en países con fuertes sectores exteriores.

El FMI añadió que en el caso de Chile, México y Perú el crecimiento ha sido fuerte, aunque se moderará en adelante.

Chile y Perú

Chile y Perú mantendrán los niveles de crecimiento que registraron en 2012, con el 4,9 y 4,6% de Chile en 2013 y 2014, respectivamente, y el 6,3% y 6,1% de Perú en el citado periodo.

El Fondo considera que Perú será el país que más crecerá, un 6,3% en 2013 frente al 5,8% previsto en el anterior informe.

El crecimiento se desacelerará en 2014 al 6,1%, en tanto que la inflación seguirá estando muy controlada, en el 2,1% en 2013 y en 2,3% el año próximo.

Frente al 7,5% proyectado en octubre, el Fondo considera ahora que el desempleo en Perú será del 6,8% en 2013 y se mantendrá igual en 2014.

El déficit por cuenta corriente se ubicará en el 3,5% en 2013 y en 3,4% en 2014.

Venezuela

El organismo espera que los países con alta dependencia de las exportaciones de materias primas mantengan su sólido crecimiento "con la notable excepción de Venezuela", que pasará de crecer un 5,5% en 2012 a tan solo un 0,1% en 2013 por el menor gasto fiscal, el frenazo del consumo y la devaluación de su divisa.

En 2014 el crecimiento subirá al 2,3% y el desempleo se situará en el 7,8%, tras bajar desde un índice del 8,1% previsto para 2013.

La hiperinflación seguirá afectando al país, con tasas del 27,3% en 2013 y del 27,6% en 2014.

En cuanto al superávit por cuenta corriente será del 6,2% este año y del 7,7% en 2014, según el FMI.

Bolivia

El producto interior bruto (PIB) de Bolivia crecerá un 4,8% en 2013, frente al 5% pronosticado en octubre pasado, y en 2014 un 5%.

La inflación este año bajará al 4,6% y en 2014 continuará cayendo, hasta el 4,3%.

En cuanto al desempleo, el Fondo estima que terminará el año en el 5,4% y se ubicará en el 5,3% en 2014, mientras que la balanza por cuenta corriente tendrá un superávit del 4,8% y el 3,5%, respectivamente.

Ecuador

La economía ecuatoriana crecerá un 4,4% este año, tres décimas más de lo pronosticado anteriormente por el Fondo, y se ralentizará hasta el 3,9% en 2014.

La inflación quedará en el 4,7% este año y se reducirá hasta el 4,1% en 2014, mientras que el desempleo será del 5,8% y el 6%, respectivamente.

El déficit por cuenta corriente se situará en el 1,3% este año y el 1,5% en 2014, de acuerdo con el informe.

"En el Caribe los desafíos políticos son más acuciantes porque el crecimiento todavía se ve frenado por altos niveles de deuda y débil competitividad", según el informe.

Los países del Caribe pasarán de crecer un 2,4% en 2012 a un 2,2% este año y un 3% de media en 2014, especialmente por el mantenimiento de los flujos de turistas, pronostica el FMI.

Las economías de América Central seguirán también creciendo en estos dos años al límite de su potencial, alrededor del 4,5%, "apoyadas por el fortalecimiento de las exportaciones y las remesas, pese a que puede ser necesaria consolidación fiscal en algunos casos", considera el Fondo.

El FMI advierte, no obstante, que "siguen dominando" los riesgos a la baja, sobre todo si se produce un giro en las condiciones de financiación externa y los precios de materias primas y recursos naturales no son tan favorables.

Washington, EE. UU.