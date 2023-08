Laura Ojeda, pareja de Nicolás Petro, asegura que la grabaron sin ropa durante operativo de captura

Laura Ojeda, pareja actual de Nicolás Petro, emitió un comunicado respecto al procedimiento de captura del hijo del presidente, que se llevó a cabo el pasado sábado hacia las 6:00 a.m. en Barranquilla.



Tras la legalización de captura, la audiencia de imputación de cargos a Nicolás Petro y Day Vásquez se realizará este martes, 1 de agosto. En el caso del hijo de presidente Gustavo Petro, los delitos que se le endilgan son enriquecimiento ilícito y lavado de activos y a su exesposa lavado de activos y violación de datos personales.

La audiencia se llevará a cabo ante un juez de control de garantías de la ciudad de Bogotá y también será adelantada por parte del fiscal Mario Burgos, quien ha sido titular de varios casos renombrados en el país, entre ellos la investigación que se adelanta por la muerte del estilista Mauricio Leal.

Antes del inicio de esta audiencia de imputación de cargos, este fue el comunicado de Laura Ojeda: “Quiero informar a la opinión pública que el sábado 29 de julio de este año fui atropellada en mi derecho a la dignidad como mujer con los operativos realizados por agentes de la Policía en mi residencia”.

Asimismo, la pareja de Nicolás Petro asegura que “con la finalidad de realizar un allanamiento, los agentes ingresaron al inmueble sigilosamente a las 6:00 a.m. grabando con video la diligencia y yo me encontraba desnuda, no fue respetada esa condición ni mi estado de embarazo, que ya cumple 8 meses”.



Laura Ojeda también señala que las autoridades incautaron objetos personales “que son indispensables en este momento para mi vida y la de mi bebé”. Entre ellos, se refiere a su computador y el dinero incautado, $25 millones.



“Solicito que las autoridades devuelvan de inmediato mi dinero y objetos personales. Igualmente, las hago responsables de la seguridad de mi bebé y la mía”, puntualizó.