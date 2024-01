Laura Sarabia rinde interrogatorio en Fiscalía por caso de su exniñera: “No ordené ningún polígrafo”

Por el caso de una supuesta prueba ilegal del polígrafo a su exniñera Marelbys Meza, Laura Sarabia, hoy directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS), rindió interrogatorio ante la Fiscalía General de la Nación.



“La entidad adelanta una investigación metodológica con relación al presunto uso ilegal del polígrafo con la señora Marelbys Meza, quien ejerció funciones de niñera para la exfuncionaria de la Presidencia de la República, Laura Camila Sarabia Torres”, señalaba la Fiscalía en un comunicado del mes de agosto cuando informó de la citación.

Aunque la diligencia judicial se había pospuesto en varias ocasiones, entre otras, por el nombramiento de Laura Sarabia desde el mes de septiembre como directora del DPS, en noviembre su apoderado solicitó a la Fiscalía que la funcionaria fuera escuchada y esta se presentó la mañana del jueves 18 de enero de 2024 ante el ente acusador para rendir interrogatorio.



Antes de la diligencia, Laura Sarabia entregó algunas declaraciones respecto al caso de la exniñera Marelbys Meza.

“Como ciudadana y funcionaria pública, soy respetuosa de la ley, de la administración de justicia y de la institucionalidad. Desde el primer día he estado en total disposición de atender los requerimientos de cada una de las autoridades competentes. Hoy vengo a responder todas y cada una de las preguntas de la Fiscalía, renunciando a mi derecho a guardar silencio y así poder despejar cualquier duda que tengan los investigadores”, afirmó.

Y agregó enfáticamente que “no ordené, no podía hacerlo y no fue iniciativa mía ningún polígrafo. Tengo el convencimiento y la certeza de que la Jefatura de Protección Presidencial actuó conforme a la ley y fueron respetuosos de la libertad y dignidad de las personas. Confío en que una justicia recta y digna me permita pasar esta página amarga. Seguiré luchando profundamente por defender mi reputación y mi buen nombre de todas las acciones malintencionadas que han rodeado estos episodios”.

