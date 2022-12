Lavado de activos y fraude electrónico, los cargos contra exfiscal Gustavo Moreno en EE. UU.

El exfuncionario habría recibido US$ 10.000 y no US$ 3.000 como había dicho, de acuerdo con la acusación de la Fiscalía.

Moreno es señalado de favorecer al exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons en varios procesos a cambio de millonarias sumas.

Vea, además: Exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno aseguró que recibió presiones para dejarse sobornar

"Lo que nos ha ofrecido el gobierno americano es toda la información acopiada en el curso de la cooperación binacional que hicimos con agentes federales de los Estados Unidos”, indicó Néstor Humberto Martínez, fiscal general de la Nación.