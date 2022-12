Le alcancé a quemar los dedos, pero no fue grave: habla mujer señalada de maltrato a niña de 9 años

Aris Buitrago Olaya aceptó que castigó a su nieta porque al parecer tomó un dinero, pero negó haberla herido en sus partes íntimas. “Ella misma se quemó”, cree.

“Yo sé que yo puse una cuchara, y eso lo digo, y sí lo hice, puse una cuchara en la estufa y la calenté y le dije: ‘me dice la verdad o le quemo los dedos’. Yo medio le alcancé a quemar aquí en los deditos chiquitos un poquito pero no fue nada grave”, reconoció la mujer, residente en Cajicá, al hablar con Noticias Caracol.

Luego, afirmó, la niña “quedó con ropa, ella quedó bien cuando yo me fui a trabajar. Y por la tarde llego y aparece quemada en las fotos que subieron, que yo la quemé, no entiendo, yo la verdad estaba tan mal y está tan mal que yo creo que yo la amenacé que la iba internar y ella misma se quemó, es lo único, o lo hice loca y no supe, pero la verdad no lo creo”.

Sin embargo, en declaraciones dadas por testigos, “escuchamos que la señora la estaba maltratando, le pegaba mucho, le gritaba una cantidad de groserías. Según ella, la niña le había robado una plata, entonces por eso ella le pegaba”.

Arelis, por su parte, dijo que eso hace parte de los correctivos de crianza porque normalmente la cuidaba y velaba para que fuera una niña feliz.

“Cuando yo descansaba si no tenía plata, ‘mami, vamos a comernos una ensalada, vamos a comernos una oblea, un helado, vamos para el parque para que montara patines, para que montara cicla’”, sostuvo.

La niña ingresó a la Fundación Hospital Pediátrico la Misericordia, en Bogotá, donde se encuentra internada bajo protección de Bienestar Familiar, con “quemaduras de grado II superficiales y profundas con compromiso de área especial y quemadura de grado II superficial en miembros superiores, con un compromiso de superficie corporal del 2%”, según se informó en un comunicado.

Autoridades establecen por qué la niña estaba en custodia de su abuela y dónde están sus padres.

