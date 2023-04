¿Le cobraron al general Sanabria decir que lo ocurrido con policías en Los Pozos fue un “secuestro”?

Con sorpresa se anunció este martes la salida del general Sanabria de la dirección de la Policía y el nombramiento del general (r) William Salamanca como su reemplazo. No obstante, desde varios sectores se dice que la decisión ya venía siendo analizada por el presidente Gustavo Petro tras dos hechos puntuales.

No es un secreto que el general Sanabria profesa fervorosamente la religión católica. Incluso en días pasados había hablado de “exorcismos” antes de operativos para que las acciones contra grupos armados y estructuras criminales tuvieran resultados positivos.

Las declaraciones provocaron una reacción por parte del presidente Gustavo Petro, quien defendió que Colombia tenía libertad de culto, pero que esto no podía afectar el trabajo del director de la Policía ni de ningún funcionario.

Sin embargo, una alta fuente de la Casa de Nariño le dijo a Luis Eduardo Maldonado, periodista de Noticias Caracol, que la paciencia se le acabó al presidente Petro cuando el saliente director de la Policía afirmó en este noticiero que lo ocurrido con cerca de 80 uniformados en Los Pozos, Caquetá, había sido un secuestro.

Publicidad

El general Henry Sanabria explicó que el ministro Alfonso Prada había preferido definirlo como cerco humanitario porque “en su momento fue de alguna manera constreñido por estas personas”.

En dicha entrevista, publicada el 23 de marzo, el general Sanabria dijo que los promotores de las manifestaciones “supeditaron la entrega de los policías a que el señor presidente fuera y eso no iba a pasar. Y que si en el documento del protocolo de entrega no quitaban la palabra secuestro, no los entregaban. Entonces el señor ministro dijo ‘coloquemos lo que ustedes quieren colocar ahí’, pero es claro que fue un secuestro y así lo ha dicho el señor ministro”.

Publicidad

Las fuentes le confirmaron a Luis Eduardo Maldonado que ese día el presidente Petro decidió que Sanabria no iba más como director de la Policía.

No obstante, desde la Casa de Nariño se ha dicho que el general Sanabria tan solo cumplió un ciclo y que el relevo no obedece ni a sus declaraciones ni a las creencias que ha profesado.

¿Quién es el reemplazo del general Sanabria en la dirección de la Policía Nacional?

El general (r) William Salamanca será el nuevo director de la Policía Nacional, confirmó el presidente Gustavo Petro.

Salamanca había salido hace un par de años de la institución, donde era inspector.

Publicidad

El general Salamanca había sido designado por el gobierno como cónsul en Miami, Estados Unidos. Sin embargo, según algunas fuentes, ya estaría acá en Colombia.