“Le cuesta decir que hay lesbianas y homosexuales”: critican a Uribe por el ‘no heterosexual’

“Lo que no se nombra, no existe, es así de simple”, recalcaron líderes de la comunidad LGBTI.

La polémica se originó por esta frase del expresidente Álvaro Uribe: "hemos recibido una carta de la población no heterosexual, en la cual manifiestan su apoyo a los doctores Iván Duque y Marta Lucía Ramírez".

Sobre colombianos no heterosexuales que apoyan a Iván Duque Pte y a Marta Lucía Ramírez VicePte pic.twitter.com/oGD4hAUkAZ — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) May 31, 2018

El término "no heterosexual", para hacer referencia a los integrantes de la comunidad LGBTI, desató todo tipo de críticas.

"Las cosas por su nombre. Tenemos que hablar de personas de los sectores LGBTI, no de personas no heterosexuales, porque entonces hablaríamos de mujer y no mujer, de hombre y no hombre, de blanco y no blanco", recalcó Alejandro Milches, líder LGBTI.

"Lo que no se nombra, no existe, es así de simple. Y si yo voy a empezar a hablar en una negación, estoy simplemente no dejando que exista un concepto. Decirnos no heteros es lo mismo que si llamáramos a los negros de este país no blancos”, agregó Elizabeth Castillo, también líder LGBTI.

"Yo creo que el expresidente usa este término porque le da miedo reconocer que hay un movimiento LGBT, le cuesta decir que hay lesbianas, que hay homosexuales. Es un tema de apropiación del lenguaje que los políticos deben afrontar", concluye Milches.

A través de una carta, Uribe aclaró que quienes le manifestaron su apoyo a Iván Duque se autodenominaron "colombianos no heterosexuales" y que fue por pedido de sus integrantes que utilizó esa referencia.