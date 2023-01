“Le dieron parar y la máquina siguió”: habla único sobreviviente de la tragedia del puente La Pala

José Alejandro Gutiérrez, quien estaba en la parte alta de la superviga, narró cómo sucedió el desplome. Dice que está vivo de milagro.

Él fue el único que sobrevivió luego de que un andamio, que soportaba una pesada estructura, se viniera abajo. Cinco de sus compañeros perdieron la vida tras caer a un vacío a más de 100 metros de altura.

"Se fueron mis compañeros sin querer. Es algo como complejo, a veces difícil explicarse, fue algo como accidente de trabajo, sí, pero pues a veces no hay como palabras”, aseguró José Alejandro Gutiérrez.

Aseguró que fue un momento “de tristeza, de dolor, de miedo, de decir ‘aquí nos tocó’. Gracias a Dios no fue así”.

Según cuenta el hombre, de 29 años, al parecer hubo un error en un aparato electrónico que movía la superviga, lo que ocasionó que se desestabilizara uno de los andamios donde estaban sus cinco compañeros.

"Estábamos haciendo ese trabajo como de guiarla: dele, párela. Ese era el trabajo de nosotros, de estar como pendiente de que todo fluyera bien. Eso se maneja a base de una tablet y pues le dieron parar y la máquina siguió, llevándose todo por delante", contó Gutiérrez.

Quienes fallecieron estaban amarrados con una línea de vida al andamio que se fue al fondo del abismo. José Alejandro se encontraba encima de la superviga, por eso vive para contarlo.

"A mí lo único que me pegó en el hombro fue una caja de energía grande (…) me pegó en el hombro y pues gracias a Dios no tengo nada. Me dieron de alta ayer mismo", precisó.

