¿Le llegan mensajes de que lo van a embargar o que se ganó algo? Tenga cuidado, lo pueden estafar

¿Le llega un mensaje a su correo o a su teléfono celular por un embargo? Ojo, si lo abre, le robarán todos sus datos y desocuparán sus cuentas bancarias. Cada hora cuatro personas denuncian haber sido estafadas con mensajes.

“Me llegó un mensaje que me había ganado un carro y que tenía que pagar un impuesto de 150.000 pesos en una cuenta”, relata una mujer a quien le llegó uno de estos mensajes. En medio de la felicidad reaccionó y no cayó en la trampa.

Nancy Garzón recibió falsos premios por correo: “Mis hijos en general me dicen, 'mami, eso no abra mensajes de texto por Messenger o por Facebook por donde le llegan de eso tan bueno, de eso tan bonito. No lo abra'”.

Doña Gloria Peña también fue elegida, entre todos los colombianos, para hacer parte de una importante empresa: “Me invitan a trabajar, dizque a ganar 100.000 diarios desde mi casa sin hacer nada. De eso tan bueno no dan tanto y yo inmediatamente borro”.

Ignorar el mensaje malicioso no es una alternativa, porque para la Policía esa es la única evidencia que les permite llegar a los cibercriminales que envían miles de mensajes cada minuto a los teléfonos celulares y a los correos.

Durante una reciente captura en Valledupar encontraron al cerebro de estas ciberestafas y a su centro de operaciones.

“Allí tenía un comando y hallamos, a través de unos allanamientos, unos equipos sofisticados y pudimos ubicar alrededor de 400 mil correos electrónicos de ciudadanos que habrían recibido este tipo de mensajes con archivos maliciosos”, dice el mayor Adrián Vega, jefe del Centro Cibernético de la Policía.

Y son ya 5.289 personas que denunciaron haber sido estafadas de este tipo de ciberdelincuentes en tan solo estos dos primeros meses del año.

“Existen organizaciones internacionales que envían este tipo de correos electrónicos a través de mensajería instantánea”, dice el oficial.

Las denuncias que las víctimas realizan a través del CAI virtual llegan a un laboratorio del centro cibernético de la Policía, donde analizan los detalles de esos mensajes.

“Borrar no es una alternativa. Es importante que los ciudadanos informen y reporten estos mensajes que le están llegando a través de los correos electrónicos. Archivos que aquí son analizados”, explica el jefe del Centro Cibernético de la Policía.

Por eso es importante no caer en la trampa, no abrir los mensajes y denunciar en la página del CAI virtual de la Policía.