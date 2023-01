Le pedían $4.000.000 para no publicar fotos y videos íntimos

A través de redes sociales, la enfermera de 33 años comenzó a recibir amenazas. Su consejo para otras víctimas de sextorsión es “que no les dé miedo” denunciar.

"Me decían que tenían una serie de fotos mías muy comprometedoras y videos que tal vez yo no quisiera que los vieran", contó la mujer.

El general Fernando Murillo, director del Gaula de la Policía, advierte que los victimarios, en su gran mayoría “son personas que en algún momento tuvieron una relación sentimental con la víctima”.

Solo en 2018 se han denunciado 53 casos de sexting y siguen siendo las mujeres las más afectadas.