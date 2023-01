“Le ruego encarecidamente más oportunidades para la educación”: madre de Dilan Cruz a Iván Duque

En una conmovedora carta, Yeny Medina también le pidió por personas con discapacidad como ella, ancianos y jóvenes. Agradeció al país las muestras de cariño.

“Yo, Yeny Alejandra Medina Pulido y en memoria de mi hijo Dilan me dirijo a su despacho señor presidente con el fin de solicitarle en cuanto a lo sucedido le ruego encarecidamente más oportunidades para la educación, especialmente con aquellos jóvenes de bajos recursos con muchos potenciales, proyectos y sueños en sus vidas que sean personas dignas y aptas para la sociedad; que con potencial luchan con esmero por salir adelante, para ayudarse a sí mimos y sus familias y por un mejor país. Por lo tanto pido justicia por lo sucedido y que la muerte de mi hijo no quede en el olvido”.



Inicialmente, Infinitas gracias, por todo su apoyo y todos sus hermosos mensajes de fuerza, animo y valor para la familia y por tanto amor ofrecido hacia Dilan de manera genuina. pic.twitter.com/BMLUVhF1Go — Denis cruz🌙 (@Denis011114) November 27, 2019

Así comienza la misiva que Yeny Alejandra Medina le escribió de su puño y letra al presidente.

“En cuanto a los funcionarios del Esmad solicito sean un ejemplo de paz ya que la violencia no soluciona las cosas y les pido que sean cuidadosos al momento de usar sus elementos ya que por el mal uso de ellos se produjo la muerte de mi hijo y el dolor y sufrimiento de toda una familia”, también redactó.

En su carta, Yeny relata que se encuentra privada de la libertad por un delito excarcelable y explica cómo muchos padres de familia detenidos no pueden estar con sus hijos y no existen programas para ellos.

Relató también cómo vivió muchas dificultades para encontrar un trabajo debido a una discapacidad auditiva de nacimiento y que por ello Dilan desde pequeño se dio cuenta de la falta de oportunidades.

“Me tocó como podía luchar por mis hijos, ayudarlos a salir adelante hasta donde pude. Es por esta razón que pido al gobierno que existan posibilidades para nosotros los padres con buenos empleos, para los jóvenes con estudios superiores gratuitos o verdaderas posibilidades de pago sonde se les asegure su futuro profesional, a los ancianos su salud y su pensión. Donde Colombia goce de oportunidades y una vida digna”.

Medina agradeció a los compañeros de colegio de Dilan su acompañamiento y las muestras de afecto. También al Inpec que le facilitó el desplazamiento desde Cali para despedir a su hijo.

“No más violencia, sí al diálogo, al amor y a nuevas oportunidades. Son las mejores armas”, finalizó.