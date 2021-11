Le suplantaron la identidad para sacar sim card de celular y luego hicieron millonarios préstamos

Andrés Alfredo Martínez es un ciudadano que fue víctima de un millonario e inusual fraude por medio de suplantación de identidad . Todo comenzó el viernes 16 de julio de 2021, cuando recibió un mensaje de texto en su celular.

"En el que el operador me indica que se iba a cambiar la sim card. A las 9 de la mañana, me doy cuenta que no tengo señal, a las 3 de la tarde me dicen que es un problema técnico y que el mensaje de cambio de sim card era equivocado", cuenta.

El hombre asegura que esperó 12 horas para que se restableciera el servicio, como le indicaron en el soporte técnico de su operador de telefonía. Sin embargo, la situación al día siguiente se complicó.

“Me di cuenta que me habían hackeado las cuentas de correo", afirma.

Sin señal en su celular, fue a una oficina de su operador de telefonía, Movistar.

“Solicito que me entreguen la sim card, me hacen las preguntas de validación, me toman las huellas, pero desafortunadamente las huellas no pasan. Fue crónica de una muerte anunciada, les dije ‘si no me entregan la sim me cometen un fraude’. Y, preciso, a las dos horas cometieron el primer avance", dice.

Publicidad

Horas más tarde, logró recuperar una de sus cuentas de correo electrónico y allí se encontró el reporte del primer fraude.

“Tres avances, dos de 8 millones y una de 15 millones", señala.

Andrés dice que al día siguiente fue a una oficina del Banco de Occidente y solicitó el bloqueo de las tarjetas y la plataforma de banca virtual, desde donde hicieron los millonarios avances. También recuperó su sim card, pero 3 días después hubo un nuevo fraude.

“El jueves en la mañana me levanto e intento hacer una llamada y me aparece fuera de servicio. Ese día cometen el segundo fraude. Ahí hicieron nuevamente dos transacciones, una por 18 millones y otra por 16 millones", relata.

Axel Díaz, experto en informática forense y director de informática forense de Adalid, explica cómo funciona este tipo de fraudes cibernéticos .

"Adquieren nuestros datos a través de redes sociales, con esos datos llaman al operador y le dicen ‘me robaron el teléfono o quiero cambiar de sim card’. Los validan como que sí son ellos y cuando les entregan la sim card lo que hacen es validarse. Cuando entran, les envían un mensaje de texto al teléfono y ahí es donde pueden empezar a hacer las transacciones, a defraudar a los bancos", explica

Publicidad

Tras varias semanas de diligencias y envío de derechos de petición, Movistar le dijo a Andrés que la copia de su sim card fue entregada en Barranquilla presencialmente y que se hizo bajo el principio de buena fe.

"Ellos dicen en el documento que aludieron al principio de buena fe y ¿cómo no lo hicieron cuando yo solicité mi sim card?", cuestiona.

El Banco de Occidente, que en una carta le dijo a Andrés que a la entidad no le asistía responsabilidad por este fraude que suma casi 65 millones de pesos, señaló a Noticias Caracol que aún se encuentran estudiando el caso.

Eso sí, la víctima recibió los cobros de las cuotas correspondientes a las transacciones.

“Uno me llegó por 3.600.000 y el otro por un valor de 7.200.000, que tengo que pagar", asegura.

Aunque las autoridades no cuentan con una estadística de denuncias por esta modalidad específica de hurto a través de suplantación con sim card, son 14.403 robos por medios informáticos los que se han denunciado en el CAI virtual en lo corrido del año.

Publicidad