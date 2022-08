Leicy Santos es jugadora de selección Colombia, pero también empresaria: “Siempre quise emprender”

Leicy Santo s salió de Lorica, en el departamento de Córdoba, con el objetivo de convertirse en futbolista profesional.

Hoy no solo es la número 10 de la selección Colombia de fútbol femenino, sino que además se ha convertido en empresaria y desde Bogotá ha logrado establecer un emprendimiento exitoso de cremas de frutos secos comestibles y 100% naturales.

Antes de pensar en ser futbolista profesional, Leicy Santos quería tener un negocio. Era su aspiración, pero también una necesidad.

“Mi abuela desde los seis años me llevaba a vender pescado con ella y siempre me gustó el tema del negocio. Desde chiquita lo que hacía era venderle los bollos dulces que uno llama a mi tía y le decía a mi mamá 'haga algo para salir a vender' y siempre me estuve moviendo en ese tema de las ventas de querer conseguir mis propias cosas”, indicó la jugadora de fútbol profesional.

Lo que hacía era meter los 500, los 2.000 pesos que me ganaba al día, para meterlos en una alcancía y así para poderme comprar una bicicleta.

“Yo recuerdo subirme a ese bus llena de muchos sueños por cumplir, de muchas ganas de quererme comer el mundo, demostrarle a la gente, a mi familia, que sí podía lograr mi sueño de ser futbolista profesional. Cuando llegué a Bogotá, evidentemente fueron días muy duro”, manifestó.

Leicy Santos se convirtió en una de las mejores futbolistas del país. Es líder de la selección Colombia femenina y juega para el Atlético de Madrid, pero le apuesta al futuro con 'Cacahuates’, la empresa que fundó en 2016 con la exfutbolista Lina Arciniegas y que se especializa en la producción de crema de frutos secos 100% naturales.

“No es casualidad que yo tengo una empresa en este momento porque desde muy pequeña me atrajo mucho ese tema de emprender, de tener mis cosas, de construir algo”, señaló.

El emprendimiento nace con la idea de la jugadora de montar un negocio enfocado hacia el deporte, por ende, debía ser algo relacionado a la comida saludable.

Para lograr emprender, la jugadora realizó año y medio de investigación, buscando cuáles eran los mejores frutos secos comercializados en el país. Tras su búsqueda, la jugadora se percató que esos productos no los produce Colombia en grandes cantidades, por lo que tuvo que importarlos de otros lugares.

“Es una empresa que salió del nicho del fútbol femenino, porque era nuestro target, nuestras amigas siempre empezaron a probar. Es un producto que funciona muy bien para antes y después del entrenamiento”, puntualizó.

Actualmente, Leicy Santos tiene una planta de producción en la que convierten la materia primea en producto terminado que comercializan a través de internet, su propia tienda y cadenas de supermercados.

La jugadora comparte que es difícil repartir el tiempo entre sus estudios, el fútbol y su empresa. Sin embargo, manifestó que siempre que haya disciplina y una buena gestión todo es posible.