Leo Moreno, el colombiano que es buscado por su familia tras desaparecer en Miami

En Estados Unidos una familia colombo-dominicana está viviendo una pesadilla, pues desde desde hace 5 días no saben nada de Leo Moreno, un colombiano desaparecido que llegó a Miami para pasar vacaciones. Durante la búsqueda, las autoridades encontraron su carro accidentado y abandonado en una autopista.

El caleño, de 43 años, había llegado con su familia a Florida procedente de Nueva Jersey para celebrar el fin de año. El domingo dijo que saldría en el carro a dar una vuelta para despejar la mente, pero no regresó.

Publicidad

Mariel Santos, esposa del colombiano desaparecido en Miami, señaló que recibió “un último mensaje por Whatsapp que decía que estaba bien".

Tras esto, Mariel comentó que “después de ahí ya no me pude comunicar más, no me contestó ni nada. Y después encontramos el carro accidentado”.

El carro de Leo fue encontrado en una autopista del condado Broward, con un golpe del lado del copiloto y las bolsas de aire activadas. Sin embargo, el asiento del conductor parece haber quedado intacto.

“Yo fui a revisar el carro. Ahí cuando lo encontré pude ver que ya no estaba su celular ni su cartera, o sea que puede ser que lo tenga, pero se apagó”, puntualizó Mariel Santos.

Publicidad

Uno de los mayores temores para la familia es que Leo sufre un cuadro de depresión y está medicado.

“Es una pesadilla que nunca pensé en mi vida o algo así que iba a pasar”, expresó su familiar.

Publicidad

La familia de Leo Moreno espera que este se encuentre con alguien bueno, que lo haya acogido, para que así pueda estar recibiendo comida y los cuidados básicos.

Asimismo, asumen que “quizás no sepa que lo estamos buscando todavía”.

Su esposa dice que Leo es amante del ejercicio y que incluso perteneció a la infantería de Marina en España. Por eso tiene fe en que su fortaleza lo devuelva pronto sano y salvo a casa.

Publicidad

Las autoridades piden que quien tenga información que ayude a dar con el paradero del hombre se comunique con el departamento de la Policía de la ciudad de Hialeah.