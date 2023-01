Leonidas Bustos niega que Luis Gustavo Moreno le haya regalado costoso reloj

Sus afirmaciones son “ruines y mentirosas”, sostuvo el exmagistrado de la Corte Suprema. Exfiscal, por su parte, pidió por quinta vez principio de oportunidad.

En una carta pública, Leonidas Bustos señala que el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno miente por desespero y que no es cierto que haya recibido un reloj Cartier Ballon de cerca de 43 millones de pesos en el año 2012.

“Me veo en la necesidad de informar a la opinión pública que las afirmaciones que realizó Gustavo Moreno son totalmente ruines y mentirosas, a este tipo de artimañas ha tenido que acudir debido al evidente desespero por la no aprobación de su principio de oportunidad y su inminente extradición”, manifiesta Bustos en el texto.

“Moreno era un tipo de gustos finos, que lo deslumbraban los lujos y las extravagancias, prueba de ello es que a quien graban en Miami comprando accesorios lujosos en la tienda Bvlgari, por más de tres mil dólares, al parecer con dineros producto de la corrupción, es a este y a su esposa Carolina Rico”, agrega.

“Reafirmo ante la opinión pública que no recibí dineros ni dádivas de Moreno ni de nadie para doblegar la acción de la justicia”, recalca el expresidente de la Corte Suprema de Justicia.

Su versión es contraria a la dada por Moreno el pasado 19 de abril ante la Fiscalía, y que fue revelada por Noticias Caracol.

Un reloj de $40 millones, ¿prueba reina contra el magistrado Leonidas Bustos? El exfiscal anticorrupción sostuvo que en diciembre de 2012 quiso complacer a Bustos con un capricho.

"Yo recuerdo que el doctor Leonidas una vez me pidió un reloj Rolex. El que él quería costaba más o menos 100 millones de pesos. Yo le hice el comentario de que eso no le quedaba bien a un magistrado", decía en su testimonio.

Una factura de la joyería Cartier, del 29 de diciembre del año 2012, detalla la compra de un reloj Ballon Bleu de oro y pulso de cuero que costó 42.969.977 de pesos.

"Pagué en efectivo porque yo sabía que no podía comprar ni con tarjeta ni con cheque. Yo pensé que él iba a sugerir que el recibo quedara a nombre de él, pero Leonidas me dijo que no se podía", explicó Moreno en su declaración.

Por eso dio el nombre y los datos de su medio hermano Ricardo Beltrán Rivera.

"Esta plata siempre salía de los dineros que nos entregaban producto de la corrupción", añadió.

El testimonio fue corroborado por el vendedor del reloj, un hombre llamado Yeisson Pérez, quien confirmó que Moreno y Bustos sí fueron los protagonistas de la compra.

“Pagué en efectivo”: Luis Gustavo Moreno sobre reloj de $43 millones que le dio a Leonidas Bustos El exfiscal Moreno, entretanto, solicitó por quinta vez un principio de oportunidad.

“Si me llegan a extraditar, pues esperemos que la justicia obre en consecuencia con la colaboración (…) estoy arrepentido”, dijo al salir del complejo judicial de Paloquemao fuertemente custodiado.Colombia