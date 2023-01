“Les hicieron lavar heridas para que no chorriaran sangre”: acusan a policías de golpear a jóvenes

Víctimas dicen que detención fue arbitraria y que los confundieron con los protagonistas de una riña en Armenia. Hay video como prueba.

En la grabación, hecha por uno de los jóvenes afectados, se ve a uniformados del CAI San José. Los muchachos habían sido requerirlos para una requisa, en una calle del sur de la ciudad.

"Me parece que fue una detención arbitraria porque ellos tenían que haber llamado a la Policía de Infancia y Adolescencia ya que mi hijo es menor de edad", dice la madre de uno de los muchachos.

Las víctimas sostienen que fueron golpeadas en varias partes del cuerpo, como lo certificó Medicina Legal.

"Les hicieron lavar las heridas antes de salir del CAI, que para que no chorrearan sangre y no fueran a decir nada",

El coronel Luis Benavides, comandante de la policía del Quindío, anunció que se investigará el caso.