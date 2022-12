Levantan pico y placa para taxis en Bogotá desde la 1:00 p.m. del viernes

Como parte de las medidas tomadas por la Administración Distrital de Bogotá con miras al partido que tendrá lugar mañana viernes 4 de julio entre las selecciones de Colombia y Brasil por un cupo a la semifinal de la Copa Mundo de Fútbol 2014, se modificará temporalmente el horario de restricción de Pico y Placa para vehículos de servicio público individual de pasajeros (taxis).

La totalidad del parque automotor de taxis autorizado para trabajar en la capital podrá hacerlo sin Pico y Placa a partir de la 1:00 p.m. y únicamente por el día viernes 4 de Julio.

Esta medida se toma con el propósito de atender de la mejor manera posible la demanda de usuarios derivada de la celebración del evento futbolístico programado para este viernes.

Restricción circulación para motocicletas

Con el propósito de reforzar el mantenimiento del orden público, se tomó la decisión de restringir de manera transitoria entre las 3:00 p.m. y las 7:30 p.m. la circulación de motocicletas cuyo último dígito termine en número par (0-2-4-6-8) y letras A,B y D.

De igual manera, y en el mismo horario, se restringe la circulación con acompañante para aquellas motocicletas que no estén cobijadas por la restricción de circulación.

Las motocicletas vinculadas a empresas que prestan los servicios de mensajería o domicilios están exentas de esta restricción.

Como dato importante durante el sábado 28 de junio se observó un buen comportamiento por parte de los motociclistas de la ciudad, registrándose únicamente la imposición de 63 comparendos por no respetar la restricción de circulación.

Pico y Placa para vehículos particulares sin modificaciones

En cuanto al Pico y Placa para vehículos particulares, se aplicará mañana viernes sin modificaciones, es decir, tendrán restricción en las franjas horarias de 6:00 a.m. a 8:30 a.m. y de 3:00 p.m. a 7:30 p.m. los vehículos particulares cuya placa termina en dígito par (0-2-4-6-8), y de igual forma se conservan las excepciones para las zonas Norte, Centro y Sur de la ciudad.

Ampliación horario Transmilenio

Con la finalidad de ofrecer a los ciudadanos la mayor cantidad de opciones posibles para su movilización, Transmilenio ampliará su horario de operación una (1) hora adicional al final de la jornada en las siguientes rutas:

Las rutas alimentadoras del Sistema también ampliarán en una (1) hora su jornada de servicio y en el caso del componente zonal, se aumentará una hora la operación en las siguientes rutas:

- 91: Bosa San José - Porciúncula

- 544 B: Verbenal - Teusaquillo

- 60: Cortijo - Lomas

La ruta nocturna N04: Puente de Guadua - Terminal del Sur, mantendrá su actual horario de operación que va desde las 22:00 hasta las 5:00 con sus paradas habituales.

Acciones Viales Grupo Guía SDM

El grupo guía de la dirección de control y vigilancia de la Secretaria de Movilidad adelantará acciones de gestión de tráfico en lo siguiente 5 puntos donde se instalarán las pantallas mundialistas

- Parque de la 93

- Parque de la Independencia

- Parque de los Hippies

- Plaza de Bolivar

- Calle 85

En el punto del Parque de la 93 se realizarán cierres viales desde la 1:00 p.m. en los siguientes puntos:

- Cierre total de la calzada de la Calle 93ª desde la carrera 15 al oriente.

- Cierre total de la calzada de la Calle 93B desde la carrera 15 al oriente.

- Cierre total de la calzada de la Carrera 13 desde la calle 94 al sur.

- Cierre total de la calzada de la carrera 12 desde la calle 93 al norte.

- Cierre total de la calzada de la Carrera 11ª desde la Calle 93 al norte.

De acuerdo a la afluencia prevista para el evento se recomienda a las personas que transitan por el sector tomar vías alternas y circular con precaución junto a las zonas cercanas al parque, respetando en todo momento la señalización y normas de tránsito.

Desvíos en inmediaciones al Parque de la 93: Los vehículos que tomaban la Carrera 11ª, Carrera 12 y Carrera 13 desde la Calle 93, deben tomar al occidente por la Carrera 15 al norte, mientras que os vehículos que tomaban la Carrera 13 al sur desde la Calle 94, deben toman la Calle 94 al oriente y buscar la Carrera 11 al sur.

En los otros puntos donde se instalen pantallas mundialistas, la SDM verificará los accesos y de acuerdo al flujo de personas y coordinará las eventualidades que se presenten en la zona con las demás entidades asistentes

Recomendaciones de Seguridad Vial

- La Secretaría Distrital de Movilidad invita a todos los ciudadanos a tener un comportamiento responsable al transitar por las distintas vías de la ciudad y que la fiesta del fútbol no se convierta en motivo de lamentaciones para una familia. Tenga en cuenta lo siguiente:

- Si va a consumir licor, no conduzca su vehículo o motocicleta, déjelo estacionado, tenga un conductor elegido o utilice el servicio público colectivo, masivo o el servicio de taxi.

- Transite únicamente a las velocidades permitidas por la señalización vial.

- Al acercarse a las intersecciones conduzca con mayor precaución, utilice la conducción preventiva.

- Respete los semáforos y sus indicaciones. No se acelere. Cuide la vida.