Ley de seguridad no autoriza que la gente dispare en las calles, es falso: ministro del Interior

Daniel Palacios, ministro del Interior, explicó cómo se aplicarán las penas a los delincuentes que roben por primera vez y a los reincidentes, esto en el marco de la ley de seguridad ciudadana. También defendió el punto de la legítima defensa y negó que con este se avale “el paramilitarismo”, como señaló Roy Barreras.

Aseguró que el proyecto de la ley ciudadana se hizo para “el ciudadano que hoy lo roban y no pasa nada. El ciudadano que ve un delito con arma blanca o de fuego y no pasa nada y a ese le estamos respondiendo”.

¿Qué va a pasar con delincuentes reincidentes?

El ministro manifestó que quien haya sido condenado los últimos 5 años, si vuelve a delinquir, tendrá un agravante sobre su pena que generará una sanción más severa.

Es decir, "a la segunda es más fuerte, a la tercera es más fuerte”.

Uso de armas de menor letalidad

“Cuando ese delito se haya cometido con un arma de fuego, con un arma blanca o un arma de letalidad reducida, el juez tiene que determinar que eso es un peligro para la sociedad y esa persona debe esperar juicio con medida de aseguramiento intramural. El bandido espera juicio en la cárcel y no en la calle”, sostuvo.

¿Quién va a esperar el proceso en la cárcel cuando cometa un hurto?

El hurto simple actualmente establece que la cuantía que no supere los 9 millones tiene penas excarcelables.

Con la nueva ley de seguridad, dijo el ministro, “lo que nosotros estamos diciendo en el proyecto es que a partir de cuatro salarios mínimos legales vigentes ($4 millones) eso tiene cárcel, así no sea violento, así sea un cosquilleo”.

“Si lo cometí y me condenan, cuando lo vuelva a hacer esa condena va a ser mayor. Primera vez, me robé algo de $4 millones tengo una condena que va entre 48 a 108 meses de prisión (4 y 9 años de cárcel). Si vuelvo a cometer esa conducta en los 5 años subsiguientes esa pena se me va a agravar porque hay reincidencia”, añadió.

Homicidios

“Quien asesine a un menor de edad, un líder social, un defensor de DD. HH., a un periodista o a un miembro de la fuerza pública tendrá la condena más alta que se ponga en el sistema penal colombiano, que es 58 años de cárcel”, dijo el ministro Palacios.

Sin embargo, afirmó estar sorprendido de “ver en la plenaria del Senado y en la plenaria de la Cámara, congresistas de la oposición que son supuestamente defensores de derechos humanos, de los periodistas, de los líderes sociales, oponiéndose a eso”.

¿Se está autorizando que se mate a cualquiera porque invade mi propiedad privada?

El ministro del Interior respondió a lo dicho por el senador Roy Barreras, quien aseguró que la ley de seguridad “es un adefesio”.

“Autoriza dispararles a los jóvenes en las calles, legitima las masacres cuando alguien se atreve a invadir una propiedad como ocurrió con los niños de Llano Verde en Cali, autoriza formas de paramilitarismo urbano, de privatización de la seguridad, pero además hace legal la justicia por la propia mano. La Corte Constitucional la tumbará, la demandaré”, sostuvo el congresista.

“Esas expresiones del senador Roy Barreras no sé si demuestran que no ha leído la ley o que está haciendo campaña política. Me iría por las dos”, respondió el ministro Palacios.

“En ningún momento en este proyecto de ley se autoriza a que nadie dispare en ningún lado, eso es absolutamente falso. En la única parte en que se habla de legítima defensa es un derecho que ya existe”, resaltó.

Lo que “estamos haciendo una causal aparte que se llama legítima defensa privilegiada. Solamente aplica en dos circunstancias. No aplica en la calle ni espacios públicos, solamente aplica en vivienda, en habitación o vehículo ocupado”, insistió.

El ministro recalcó que “no es lo que dice el señor Roy Barreras, de que esto autoriza un paramilitarismo, que esto autoriza que la gente dispare en las calles, falso, absolutamente falso”.