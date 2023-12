Liberan a empresario que duró 71 días secuestrado: nunca perdió la esperanza de volver a casa

Tras 71 días de haber sido secuestrado, la alegría reina en el hogar del empresario Fabián Arias, que fue liberado. Este ciudadano ocañero relató las dificultades que vivió mientras estaba privado de la libertad.



Luego de que a Fabián Arias sus plagiarios lo entregaran a una comisión de la Defensoría del Pueblo y a la Iglesia en un paraje del Catatumbo, y tras reencontrarse con su familia, contó detalles de sus días en cautiverio. "Fueron momentos de mucha angustia, mucho dolor, pero siempre con la esperanza de poder salir de allá", expresó el empresario.

Arias afirmó que nunca perdió la esperanza de volver a casa. "Estuve un poco incomunicado allá, pero sabía desde el primer día que contaba con una familia única, sabía que se estaban moviendo mucho por mi liberación y que pronto se iba a dar", agregó.

Aunque el ELN nunca reconoció este secuestro, Jorge Arias, padre de Fabián, insiste en que su hijo estuvo en poder de esa guerrilla.

"Señores del ELN, así como hicieron este gesto de querer la paz y de liberar a mi hijo, por favor liberen a los demás secuestrados”, señaló el padre del empresario.

Entre tanto, también esperan para Navidad en sus casas las familias de Sanín Mena, Yadil Sanguino, Juan Carlos Bayter y Evangelista Bohórquez.



Por otro lado, cabe destacar el rescate de un comerciante en Ocaña, Norte de Santander , quien había sido secuestrado por hombres armados el pasado 29 de noviembre. En el operativo, a cargo del Gaula de la Policía, cuatro personas fueron capturadas.

Luego de seis días de secuestro, el comerciante Geovanny Álvarez se encuentra ya en su casa ubicada en Ocaña, Norte de Santander. El hombre contó los difíciles momentos que vivió durante su plagio. "Me interceptaron en la moto, me tumbaron de la moto y me montaron en la de ellos y nos fuimos. Me taparon la cabeza. Era todo muy fuerte, demasiado duro", recordó.

El comerciante de 54 años asegura que solo pedía volver a ver a sus seres queridos: “Esto uno no se lo desea a nadie. Toda mi familia estaba rezando”.

En el operativo de rescate, cuatro personas fueron capturadas por el delito de secuestro. "La operación se realiza en la vereda Sinigua, zona rural del municipio de Ocaña. Durante este procedimiento se logró la captura de cuatro personas y la incautación de dos armas de fuego. En estos momentos están siendo presentados ante la Fiscalía General de la Nación", informó el coronel Jhon Robert Chavarro, comandante de la Policía de Norte de Santander.