Liberan a hombre secuestrado por el ELN en norte del Valle del Cauca

Foto: cortesía Policía Valle

La Policía del Valle del Cauca informó que en perímetro rural de Novita, Chocó fue liberado Diego Alejandro Jiménez, quien había sido secuestrado el pasado 29 junio de este año, en la vía que conduce de El Cairo al municipio de Ansermanuevo en el Valle del Cauca, por subversivos del ELN.

“La víctima se desplazó por sus propios medios hasta el municipio de Istmina, Chocó, donde logró encontrarse con su familia, quienes habrían entregado la suma de $50 millones por su liberación”, aseguró el coronel Fernando Murillo, comandante de la Policía del Valle del Cauca.

Frente al pago de la familia por su liberación al grupo al margen de la ley, el comandante de la Policía del Valle dijo que no es ilegal, pero existen riesgos.

“No es ilegal, la familia esta intimidada y obligada a pagar, el riesgo es que en la mayoría de veces, los delincuentes reciben el dinero y luego asesinan a la víctima”, agregó el coronel Murillo.

El ahora liberado es un contratista de la empresa Gases de Occidente y había sido retenido junto a Carlos Mario Colorado Jiménez, quien se movilizaba en una motocicleta en el momento del rapto y fue liberado el pasado 7 de julio . A este último le exigieron la suma de $300 millones y tras verificar que no contaba con los recursos económicos, lo dejaron marcharse.

Cuando se produjo el secuestro en el mes de junio , el comandante de la Tercera Brigada del Ejército, general Wilson Neyhid Cháwez Mahecha, informó que el contratista se transportaba en una camioneta con cinco personas más.