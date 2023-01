Liberan a las cuatro personas secuestradas en Teorama

"Están todos bien, en perfecto estado", afirmó el personero municipal. El secuestro generó un duro enfrentamiento entre un oficial y un sargento.

Los entregados a la misión humanitaria son Arturo Baene, que fue candidato a alcalde en las elecciones municipales de 2015; un primo suyo llamado Yulbreider Pallares Baene, y otros dos jóvenes identificados como Ronald Montejo y Leonardo Pallares.

Los cuatro habían sido secuestrados el lunes por la tarde en el perímetro urbano de Teorama por hombres armados que según distintas autoridades pertenecen a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), lo que fue confirmado hoy por el funcionario.

"No hubo ninguna contraprestación, parece ser que fue por todo lo que está sucediendo", dijo Pallares en referencia a una disputa territorial que el ELN y un reducto del Ejército Popular de Liberación (EPL) mantienen en la zona del Catatumbo, una de las más convulsas del país.

Teorama hace parte del Catatumbo, una extensa región selvática situada que tiene frontera con Venezuela y donde operan grupos guerrilleros, bandas criminales y narcotraficantes que se disputan el control de los cultivos de coca.

Combates entre el ELN y el EPL en zonas rurales del Catatumbo dejaron el mes pasado un número indeterminado de muertos y afectaron las actividades de al menos 20.300 personas, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA).

Según Pallares, al entregar a los cuatro secuestrados, los integrantes del grupo guerrillero dijeron que querían "hacer claridad de algunas cosas" que suceden en la región.

"Como garantes de la entrega nos dijeron que todo está bien", agregó.

Cerca de un centenar de estudiantes de Teorama recorrieron al mediodía de hoy las calles del pueblo para pedir paz y la liberación de los secuestrados.

El tenso ambiente que se vive en esa localidad, agravado por el secuestro de las cuatro personas, quedó en evidencia en una grabación de audio en la que el comandante de la Policía de Teorama, el intendente Juan Carlos Cárdenas, discute con un superior suyo sobre la seguridad en la zona.

En el audio, divulgado por medios locales, el subcomandante de la Policía de Norte de Santander, teniente coronel Rafael Leonardo Torres Vargas, recrimina a Cárdenas porque supuestamente no patrulla con sus hombres las calles de Teorama y este le responde que es muy fácil dar órdenes a la distancia, sin saber el riesgo que corren.

En un momento de la acalorada conversación, Cárdenas le recuerda a su superior que varios policías han sido asesinados por francotiradores en los últimos meses en ese pueblo cuando salen a patrullar, entre ellos su antecesor, asesinado con un disparo en el cuello.

"Yo tampoco voy ser güevón de hacerme matar acá. Si usted quiere que le salga, pues deme la orden por escrito", le responde el intendente al teniente coronel y le pide: "Mándeme al GOES (Grupo de Operaciones Especiales) y que me intervengan este bendito pueblo".

Por ese rifirrafe, la Policía de Norte de Santander dijo que abrió una investigación penal y disciplinaria.

“Está diciendo que no hago ni mier$%”: fuerte discusión entre...