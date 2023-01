Liberan a los 30 militares retenidos por campesinos en Meta

Este miércoles, fueron liberados los 30 militares retenidos por un cerco de campesinos en el sector conocido como Loma Linda, en la población de Vista Hermosa, Meta. La noticia fue confirmada por el gobernador del departamento, Juan Guillermo Zuluaga.

“Lo que me acaban de informar es que el señor defensor del pueblo ya terminó su interlocución con las autoridades y en este momento están siendo liberados los 30 militares, y también me han informado que este pelotón va a continuar su trabajo de operación en la zona, van a continuar con sus actividades. Afortunadamente, están sanos y salvos y liberados”, indicó.

Precisamente, una comisión de la Defensoría del Pueblo mantenía diálogos con los campesinos que, desde el pasado lunes, 16 de enero de 2023, habían retenido a los 30 militares, quienes se encuentran en buenas condiciones, según informó el gobernador.

“Como dijo el ministro de Defensa, en ningún lugar del departamento del Meta vamos a tener zonas de exclusión donde no pueda llegar la fuerza pública, así que ese mismo pelotón va a continuar con el trabajo que estaba haciendo en la zona”, agregó Zuluaga.

El mandatario celebró la liberación de los soldados retenidos y envió un mensaje a las comunidades.

“Con este tipo de acciones pueden rayar en temas y circunstancias penales porque la ley está hecha. No existen cercos humanitarios, no existen retenciones, esto se puede configurar como un delito penal. Lo mejor es que las comunidades no se vayan a meter en problemas. Celebro mucho que hayan liberado a estos soldados y ojalá estos episodios no se vuelvan a repetir”, agregó.

Los pobladores habrían presentado un pliego de peticiones en el que exigen, entre otros puntos:

-Una reunión con el ICA por las reses que están alrededor de las zonas veredales.

-Una reunión con el Ministerio de Justicia para saber si hay alguna orden de captura contra miembros de esa comunidad.

-No quieren que haya patrullaje en esa zona.

En declaraciones anteriores, Zuluaga manifestó que los militares no incumplían el cese el fuego bilateral anunciado por el gobierno del presidente Gustavo Petro, pues "no estaban desarrollando órdenes de captura, ni erradicando, ni en combates".

Para Andrés Macías, analista en conflicto armado, "es muy preocupante que sea la misma población la que no quiere que la fuerza pública cumpla su misión constitucional, lo que cuestiona hasta qué punto grupos criminales organizados han logrado presionar o motivar a la población a desconocer el Estado de derecho".