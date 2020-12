Liberan a Manuel Alexis Bello, hermano de un excongresista del Centro Democrático

En las últimas horas fue liberado Manuel Alexis Bello, hermano de Luis Emilio Tovar, excongresista del Centro Democrático. El raptado fue entregado a una comisión humanitaria compuesta por la Defensoría del Pueblo y de la Cruz Roja en Arauca .

El liberado aseguró que sus secuestradores se identificaron como disidentes de las FARC y que no lo trataron mal.

“Me dijeron que me acomodara que me iba hoy. Fueron las disidencias de las FARC. Me trataron bien, mucha calidad de personas”, dijo Manuel Alexis Bello.

Luis Emilio Tovar, su hermano, aseguró que este tipo de hechos no se habían presentado antes.