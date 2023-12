Liberan a otro colombiano secuestrado en México: "Le pedía a Dios que me llevara, no quería sufrir"

Ya fue liberado el joven caqueteño que se encontraba secuestrado en México tras comprar un paquete turístico en Florencia. Noticias Caracol conoció nuevos detalles de esta historia.



Fueron 34 días de angustia para la familia de Albert Felipe Perdomo, un joven oriundo de Belén de Los Andaquíes, en Caquetá, que compró un paquete turístico hacia México para cruzar las fronteras y llegar a Estados Unidos.

Pero este sueño se convirtió en una pesadilla para los cuatro jóvenes colombianos Sebastián, Yessenia, Jordi y Albert Felipe, quienes al salir del aeropuerto de Ciudad de Juárez fueron secuestrados.

“La demora fue llegar a Ciudad de Juárez, donde empezó la pesadilla. El trato fue de lo peor. Nos pegaban, nos castigaban, nos torturaban, hacían videollamadas a nuestras familias pegándonos. Yo solo le pedía a Dios que me llevara, que ya no quería sufrir más”, expresó Albert Felipe.

Dicen los padres del joven que todos los días era una odisea, recibían llamadas de varias personas que pedían por la liberación de Albert, pero la última fue la más esperanzadora.

“Nosotros confiamos en ellos para que tuviéramos la liberación de él. Le enviamos más de 50 millones de pesos para que nos lo entregaran”, contó Albert Perdomo, padre del joven.



La pesadilla no termina aún para Jordi Stiven, de quien hace más de 20 días no se sabe nada.

Secuestran en México a dos hermanas colombianas y el niño de una de ellas

En otros casos similares, dos hermanas y un niño 9 años de origen colombiano fueron secuestrados en México cuando trataban de llegar a Estados Unidos. El sueño americano se convirtió en una terrible pesadilla para esta familia, de la cual perdieron rastro en la frontera.

“Ellos quisieron darse esa oportunidad, ellas creerían que era una oportunidad que les daba la vida para salir de esta situación. Incluso, a mí me dijeron que cuando estuvieran allá me ayudaban a pagar un arriendo, con mis gastos, me iban a pagar un médico”, señaló Gloria Palacios, la madre de las mujeres.

Dice la familia que, tras el intento fallido por llegar a tierra americana, alguien los retuvo. A través de mensajes le exigen dólares a cambio de su libertad.

Ahora mismo solo le piden a Dios que cuide a sus familiares y a las autoridades de Colombia que comiencen una investigación para identificar quiénes tienen a las mujeres y al niño.

A los secuestradores les piden que no les hagan daño, pues ellos solo iban a cumplir sus sueños en Norteamérica.