Liberan a tres contratistas de Emerald Energy en San Vicente del Caguán

En la noche del 2 de marzo de 2023 fueron liberadas tres contratistas de la Emerald Energy que estaban retenidas tras una asonada que se registró en zona rural de San Vicente del Caguán, en Caquetá.

Se conoció que los uniformados que permanecen retenidos fueron obligados, por parte de la guardia campesina, a subir a un camión y siguen en la caseta comunal de la vereda Pozo Azul.

“Tres funcionarias o contratistas se encuentran ya en el municipio de San Vicente del Caguán, así como el cuerpo del policía que fue asesinado en la zona. También un policía que sufrió un ataque nervioso y se encuentra en condición de parálisis”, manifestó Sandra Rodríguez, secretaria de Gobierno del Caquetá.

Precisamente, el uniformado que murió, identificado como Ricardo Arley Monroy, de 39 años, era oriundo de Cómbita, Boyacá. En ese departamento le rindieron un sentido homenaje.

Hasta las instalaciones de la Policía Metropolitana de Tunja llegaron uniformados y ciudadanos a acompañar a la familia del subintendente que murió en zona rural de San Vicente del Caguán.

El coronel Fredy Pérez, comandante de la Policía de Tunja, habló sobre la muerte del uniformado: “En este momento mandamos un mensaje de condolencia a su familia en Cómbita. Los apoyamos en este momento de tristeza. Fortaleza, estamos trabajando por nuestros policías en este momento triste”.

La comunidad está a la expectativa por la llegada del cuerpo del uniformado. Banderas a media asta se izarán en diferentes estaciones como un homenaje al subintendente.

La situación en la zona

La Defensoría del Pueblo se encuentra mediando para que los policías y trabajadores que fueron retenidos por la guardia campesina en San Vicente del Caguán sean liberados. Los enfrentamientos que allí se han registrado dejan un saldo de un uniformado y un civil muertos.

En total, 78 policías y nueve trabajadores de la petrolera Esmerald Energy fueron, según las autoridades, secuestrados por la guardia indígena. Esto después de los graves enfrentamientos que se registraron en la vereda Pozo Azul.

En un video se vio a los uniformados caminando uno detrás del otro antes de ser subidos a un camión. Los policías estaban custodiados por campesinos de la zona. En otras fotos se aprecia que los oficiales fueron despojados de sus escudos y armas.

“No hay derechos humanos, no existen. Tenemos un compañero muerto, central, ¿estamos esperando a que nos acaben a todos acá? No puede ser posible, no puede ser”, dice uno de los uniformados que en una comunicación telefónica.