Liberan a tres ingenieros secuestrados en el Cauca

Un portavoz de la Policía del Putumayo, el mayor Johan Mercado, explicó que esa institución, la Fuerza Aérea y el Ejército de Colombia lograron la libertad de los tres ingenieros gracias a la "presión que obligó a los guerrilleros de las FARC a que los suelten".

"La información es que están bien", dijo Mercado, quien agregó que los trabajadores de la petrolera canadiense Luis Miguel Figueroa, César Galiano y Embert García iban a ser trasladados a un batallón del Ejército ubicado en Villagarzón, un pueblo ubicado en el departamento del Putumayo.

"La información que se tiene es que ellos estaban haciendo unos trabajos allá en una zona rural del norte del Cauca, entonces se los llevaron", detalló el mayor de Policía.

Desde ese momento, las autoridades intensificaron la búsqueda en una zona montañosa entre los departamentos del Cauca y el Putumayo, conocida como El Palmar.

Las autoridades atribuyeron la autoría del secuestro a guerrilleros del frente 49 de las FARC, aunque los ingenieros señalaron, una vez recobrada la libertad, que sus captores eran del frente 48.

El pasado viernes esta misma guerrilla tomó cautivos en el Cauca a otros dos policías que investigaban un caso de extorsión en los ingenios azucareros.

Las FARC reivindicaron el miércoles a través de un comunicado su "derecho" a tomar "prisioneros de guerra" y reclamaron que esta práctica no sea calificada como "secuestro".

Sin embargo, los negociadores del equipo de paz de las FARC afirmaron en La Habana que no tienen "ningún reporte oficial" de sus fuerzas sobre el caso de estos dos policías.

"Habrá que esperar cuál es el planteamiento de la fuerza o el bloque guerrillero que ejecutó tal acción. Nosotros no tenemos hasta ahora ningún reporte oficial en torno al hecho, si son o no son las FARC", dijo a periodistas el número dos de la guerrilla, Luciano Marín Arango, alias 'Iván Márquez'.