Libertad de supuestos delincuentes también es responsabilidad de Policía y Fiscalía: Corte Suprema

Presidentes de la sala plena y penal del alto tribunal respondieron a las críticas contra los jueces que han sido formuladas en los últimos días.

“Me resisto a creer que los jueces hayan conformado un concierto para delinquir en Barranquilla, Cali, Medellín y Bogotá, para dejar todos en libertad. Los jueces son aplicadores de la ley, la interpretan y esa es su misión”, dijo José Luis Barceló, presidente de la Corte Suprema.

Publicidad

“Tenemos que reconocer que eventualmente puede haber errores judiciales, pero las decisiones de los jueces están fundamentadas en el trabajo que hace la Policía y el trabajo que hace la Fiscalía y si uno culpa a los jueces de las libertades que ellos ordenan eso incluye evaluar el trabajo”, dijo por su parte Luis Antonio Hernández, presidente de la Sala Penal.

“Aquí todo el mundo está cuestionando a la justicia y diciendo que los jueces son los responsables de que haya delitos en Bogotá. Yo no he escuchado al alcalde Peñalosa planteándose la pregunta de por qué esa delincuencia aqueja a Bogotá, o sea cuáles son las causas. Quienes hemos caminado por la décima y montamos buseta sabemos que en Bogotá siempre ha habido atracos, el raponazo es una institución de los 70. Pero súbitamente se nos hace creer que esta es una ciudad súper insegura y se vincula como responsables a los jueces. Eso no lo podemos aceptar”, añadió el magistrado.

Conozca más sobre esta polémica:

Hombre acusado de 57 hurtos lidera top de los 20 delincuentes más...