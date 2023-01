Libre expresión, noticias falsas y buen nombre: Corte Constitucional escucha a Google y Facebook

Por primera vez, representantes de las redes sociales hablaron de su papel en el debate sobre libertad de expresión en estas plataformas.

La Corte Constitucional estudia actualmente varias tutelas en las que los ciudadanos han exigido su derecho al buen nombre y la presunción de inocencia ante acusaciones en redes sociales como Facebook y Youtube.

El alto tribunal debe dar respuesta, y eventualmente sentar jurisprudencia, en temas como el derecho a la libertad de expresión en plataformas digitales, injuria y calumnia en redes sociales, controles a publicaciones de los usuarios, tratamiento de datos personales y la autorregulación de estos medios de expresión.

Frente a frente, la Corte Constitucional y los representantes de las principales plataformas y redes sociales trataron él álgido tema de la libertad expresión durante una audiencia pública.

Google, Youtube y Facebook argumentan que ellos no son los responsables de los contenidos.

"Administradores de plataformas digitales no deben ser responsables por el contenido creado por terceros; segundo, les corresponde a los jueces de la república determinar la legalidad y calidad de un contenido y no los particulares. Tercero, Google tiene políticas contenidos y mecanismos para darle trámite a los reclamos de los usuarios", indicó Lorenzo Villegas, representante de Google y Youtube.

“Las plataformas no crean y editan contenidos, solo proveen la plataforma donde el autor lo publica. Por eso se le ofrece a los intermediarios protección respecto del contenido generado por sus usuarios”, explicó Luis Alfredo Barragán, representante de Facebook.

Ambas plataformas coincidieron en pedir a la corte no darles la responsabilidad de filtrar los contenidos.

¿Opinión o injuria? Estos son algunos casos en redes que han generado polémica en Colombia “Solicitamos también que no se le impongan obligaciones a la plataforma de evaluar la legalidad y calidad de expresiones, que no se le exija a la plataforma ser juez o sensor de la web, ni la identidad de quien se expresa pues con eso se violaría el principio de neutralidad”, indicó Villegas.

El fiscal general, por su parte, señaló que para la entidad es un completo desafío judicializar los excesos en las redes y añadió que, más aún, se han vuelto recurrentes las llamadas ‘bodegas’ para injuriar a las personas.

En la audiencia algunas víctimas alegaron la poca respuesta de los organismos de control frente a hechos de injuria o estafas a través de las plataformas digitales.

