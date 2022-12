Libre policía ebrio que arrolló y mató a dos hombres en moto en Bogotá

Pese a la petición de la Fiscalía de darle medida de aseguramiento en una cárcel al intendente Milton Alexis Morales Riveros por homicidio agravado en conjunto homogéneo por la muerte de dos personas, la juez del caso determinó que no era necesario y que quedaría libre, pero vinculado al proceso.

La funcionaria determinó que Morales Riveros no representa un peligro para la sociedad y que no obstruirá o evadirá la investigación. Aseguró que la licencia de conducción le fue retirada, lo que prácticamente descarta que vuelva a conducir y generar otra tragedia.

La defensa del policía aseguró que fue retirado de la institución, tras 17 años de servicio.

Entre tanto, familiares de las víctimas protestaron por la decisión de la juez. Recordaron que por culpa del conductor ebrio, un niño de 3 años y una niña de 10, se quedaron sin su padre. Mientras el policía recuperaba su libertad, las familias de las víctimas se dirigían a Medicina Legal para hacerse cargo de los cuerpos.