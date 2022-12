Libre, por vencimiento de términos, policía acusado de matar a joven

El patrullero Jeison Rayo Bermúdez, quien le disparó al joven Clisman Túquerres de 20 años, quedó en libertad en las últimas horas después de cuatro meses de estar preso.

La decisión fue otorgada por el juzgado 18 penal municipal por solicitud de la fiscalia 62 de la unidad de vida.

El padre de la víctima, Dagoberto Túquerres, rechazó la decisión.

"Es como para que la Policía siga matando personas en la calle y no les hagan nada", dijo el padre.

Además denunció que había sido amenazado de muerte.

"Me dicen que me quede callado o me mandan a callar, que si sigo hablando con la prensa me van a callar", dijo.

El crimen de Jeison ocurrió el pasado 17 de noviembre en el corregimiento de La Buitrera, en Cali.