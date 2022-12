Libre quedó el hombre que confesó haber matado a compañera sentimental

El hombre que confesó ante las cámaras de Noticias Caracol el asesinato de su compañera sentimental quedó en libertad.

De acuerdo con las autoridades, aún no se han recabado las pruebas suficientes que permitan ordenar su reclusión en un centro penitenciario.

“Yo no soy malo, simplemente me deje llevar de la ira de pronto, o de saber que ella pudiera tener otro hombre y yo no darme cuenta”, declaró el presunto feminicida al momento de su entrega a las autoridades.

Los hechos, registrados en el barrio Holanda de la localidad de Bosa, acontecieron durante las celebraciones de Año Nuevo.

Pese a reconocer el delito, el hombre se negó a pedir excusas por su acción. “Yo no voy a pedir que me perdonen por lo que hice, pero ellos sabrán los problemas que yo tenía con ella”, declaró a Noticias Caracol.

Según la Policía, el presunto homicida permaneció cerca del lugar del crimen hasta que decidió entregarse. “Estaba aquí en la jurisdicción y por intermedio de los familiares hacen la entrega voluntariamente para que el fiscal decida la situación”, declaró el comandante de la estación de Policía de Bosa, coronel Óscar Lamprea.

El presunto feminicida tendrá que presentarse el 6 de enero a la Fiscalía con su abogado, donde enfrentará un proceso por homicidio.