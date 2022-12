Libre quedó hombre señalado de maltratar a perro y matar a joven que lo defendió

Una profunda polémica despertó la decisión de un juez antioqueño que permitió la libertad de un hombre señalado de asesinar a otro, quien habría intentado evitar que agrediera a un perro.

El argumento que le han dado las autoridades a los familiares de Miguel Ángel Palacio, que murió en el municipio de Envigado, es que el presunto responsable del crimen no fue capturado en flagrancia.

La madre del joven, que contaba con nacionalidad colombo-americana, se declaró indignada por la decisión del funcionario judicial. "Estoy muy triste con lo que está pasando y desde ayer lo vengo diciendo en los medios de comunicación que la policía no ha sido lo suficientemente diligente para esta situación y esto tiene que cambiar", declaró Lina Montoya.

Según la policía, el agresor nunca estuvo bajo custodia de las autoridades, porque no fue capturado en flagrancia.

"No hay lógica, yo hablé con el policía y me dijo señora es que no encontramos el arma blanca. Yo le dije: ¿pero cómo así?, ¿qué es eso? Entonces, si no encuentran el arma blanca entonces el señor sigue afuera", dijo Montoya. ( Más: familia de joven asesinado por defender un perro clama justicia )

La madre de Miguel Ángel Palacio anunció que iniciará un proceso para que la justicia estadounidense intervenga en el caso.

"Mi hijo es ciudadano americano y voy a hacer todo lo posible para que lo extraditen para que los Estados Unidos, que sí sabe que es ser un ciudadano americano. Que Colombia aprenda de ellos", agregó la mujer.

Miguel Ángel Palacio será sepultado este miércoles en la tarde en un cementerio de Medellín.