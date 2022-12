Libre y trabajando, fiscal que se vio involucrado en la muerte de dos jóvenes en Montería

Mario Alfonso Lora sacó su arma de fuego y disparó en medio de una riña. Las familias de las víctimas no entienden las dilaciones y aplazamientos del proceso.

El funcionario ejerce su función en Barranquilla luego de ser trasladado de la capital de Córdoba.

Los hechos ocurrieron durante una balacera el 19 de junio de 2016.

Allí resultaron gravemente heridos Harold David Suárez y Camilo Andrés Rodríguez, quienes fallecieron días después.

Ha pasado más de un año y el fiscal Lora Correa, quien aceptó haber disparado, está libre y trabajando.

"Me vi en la imperiosa necesidad de sacar mi arma de fuego y desplazarme hasta donde ellos están agrediendo a mi menor hijo (...) y para defender su vida e integridad física, le hago un disparo a la persona que, sin razón alguna lo estaba agrediendo (...)”, señaló en su momento.

En su momento el fiscal fue capturado pero quedó en libertad y después comenzó un proceso de dilaciones y aplazamientos que hasta la fecha le permiten seguir ejerciendo su labor, situaciones que no entienden los familiares de las víctimas.

Revuelo en Montería por libertad a fiscal que mató a una persona e... El abogado de las víctimas aseguró que el fiscal Lora pretende llegar a un preacuerdo con la justicia porque habría actuado en legítima defensa y con ira e intenso dolor. Argumentos que para las víctimas no son ciertos.

“Era tan consciente que en compañía de su abogado defensor se sentó a rendir un interrogatorio de indiciado. Era tan consciente que los testigos directos de los hechos, dan cuenta de su actitud voluntaria de agresión en contra de Harold y de Camilo".

Pese a que el fiscal general Néstor Humberto Martínez anunció una nueva audiencia de imputación al fiscal Lora Correa solo le impusieron ciertas restricciones, como no salir de su casa entre las seis de la tarde y las seis de la mañana, y no viajar fuera del país.