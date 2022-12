Libres quedarían quienes cometan por primera vez un delito leve

La iniciativa busca que municipios y departamentos construyan o adapten centros carcelarios para las personas que tengan detención preventiva. Esto reduciría el hacinamiento en el país.

Además quedó planteado que las personas condenadas por primera vez a una pena menor a tres años inmediatamente queden en libertad, beneficio que no aplicaría en caso de delitos graves.

Según Ruth Stella Correa, ministra de Justicia, quienes sean condenados a 5 años o menos de prisión, y no sean reincidentes, podrán tener prisión domiciliaria.

Además, el no pago de las multas no podrá impedir la libertad.

Con respecto a las Unidades de Reacción Inmediata (URI), el proyecto contempla que las personas no podrán permanecer allí más de 36 horas para evitar congestiones y hacinamientos.