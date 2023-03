¿Libreta militar con la foto de Cristiano Ronaldo? Joven hace insólita denuncia en redes

En redes sociales ha tomado bastante relevancia un trino en el que un joven compartió que su libreta militar le fue entregada con la foto del reconocido jugador de fútbol profesional Cristiano Ronaldo.

En dicha publicación, el ciudadano se mostró molestó pues consideró que desde el Ejército jugaban con el tiempo de las personas.

“Bien costoso que es tramitar la libreta militar para que me la generen con la foto de CristianoRonaldo. Pregunto y me dicen que no saben que hicieron mis fotos, que debo llevarlas presencialmente otra vez. ¿Por qué juegan con el tiempo de la gente?”, podía leerse en la publicación.

Este tweet tomó tanta notoriedad en la plataforma, que el hombre decidió subir un video en el que explicó de forma más detallada lo ocurrido.

Publicidad

En primera instancia, este mencionó que en el mes de diciembre del año pasado participó en la campaña del Ejército para sacar la libreta militar con descuento.

Asimismo, comentó que tuvo ciertos inconvenientes con los papeles que requerían para el trámite.

“Participé, me liquidaron la libreta, fue un suplicio completo porque uno va y entrega los papeles, ellos supuestamente revisan, dicen que están bien y luego vuelven a llamarlo a uno”, manifestó.

Publicidad

De igual forma, el hombre comentó que tuvo algunos problemas con el pago ya que el precio del documento, según su percepción, es bastante elevado.

“Se entregó todo en regla, tenía tres meses para pagarla. Por fin la pude pagar, casi ayer, porque no es nada barata”, agregó.

Cuando este joven llegó a su casa y descargó la libreta militar se llevó la peor noticia, pues en ese momento se percató de la fotografía que lo dejó atónito.

Para los que no me creen. 😵‍💫 pic.twitter.com/Pxo42m9Bor — David Godoy (@DaveGovi) March 15, 2023

Publicidad



“Resulta que pusieron la nota de Cristiano Ronaldo. Claramente me dio mucho malgenio”, precisó.

David Godoy compartió con los internautas que se comunicó con el Distrito y un soldado le indicó que el error tuvo que haber sido de cuando subió las imágenes, ya que el usuario es el que hace el primer registro.

Sin embargo, pese a las palabras del funcionario, el joven recalcó que su inscripción la realizó 6 años atrás.

Publicidad

“Yo nunca subí esa foto. Además, yo les entregué un CD con mis fotos y ellos cuando hacen la liquidación ven toda la información. Yo me pregunto, ¿qué tan buena veeduría hacen al momento de liquidar las libretas militares y si verifican la información que les llega?”, concluyó.

El hecho fue comentado por los internautas, quienes dejaron reacciones como “Esto se pasa de absurdo”, “Pensé que ya lo había visto todo en este país”, “No lo puedo creer”. Se espera una respuesta del Ejército para conocer la otra parte de la historia.