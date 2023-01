Licencia de conducción colombiana será válida en Argentina y Portugal: ¿cómo homologarla?

Ahora los colombianos podrán usar sus licencias de conducción en Argentina y Portugal, gracias a un acuerdo para el reconocimiento recíproco de este documento. Esto significa que ciudadanos portugueses y argentinos podrán hacer la homologación de la licencia de conducción en Colombia y los colombianos en Portugal y Argentina.

“Esto, ¿qué nos va a permitir?, que en Argentina más de 9.000 colombianos puedan presentar su licencia de conducción y transitar libremente por las vías de este país y de igual manera en Portugal con cerca de 3.500 colombianos”, explicó Eduardo Enríquez, viceministro de Transporte.

Pero ¿qué deben tener en cuenta los colombianos para homologar su licencia en estos países?

Primero, que los titulares de las licencias vivan en Colombia, por eso el reconocimiento mutuo está dirigido turistas o visitantes en estos países por un máximo de 180 días. Tener la edad mínima exigida por Argentina y Portugal. Además, no se necesitan pruebas teóricas ni prácticas para la homologación de las licencias de conducción.

En el caso de Portugal se está buscando ampliar a los residentes permanentes en una próxima fase y a quienes residan en Argentina la licencia será válida hasta la fecha concedida por el país de origen.

“Quiero expresar en ese sentido mi satisfacción por un acuerdo como este que beneficiará a los conductores de nuestro país y facilitará la circulación, conducción y tráfico vial en el territorio”, indicó Guillermo Reyes, ministro de Transporte.

Asimismo, usted no podrá conducir en esos países si no es nacional de los países en el acuerdo, si su licencia ha sido otorgada en otro país, o si su licencia no está actualizada o vigente.

A la fecha los colombianos pueden homologar su licencia en Chile, Corea del Sur, España, Paraguay y Perú y se buscan acuerdos en el mismo sentido con Italia, Francia, Hungría y Emiratos Árabes.